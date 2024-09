El gesto que te delata cuando estás en casa: si haces esto, eres de derechas o de izquierdas

Si haces esto con las sartenes, no votes a la derecha

Cada vez es más habitual encontrarnos en las redes sociales con sorprendentes reflexiones y teorías que nos dicen a quién debemos votar según los aspectos cotidianos que protagonicen nuestro día a día. A tenor de lo que vemos en las redes, la clase social la definen pequeños hechos, insignificantes para muchos, pero que esconden nuestra realidad socioeconómica.

En este contexto, hemos visto como en las últimas horas se hacía viral en X un vídeo que reforzaba esta tendencia. Se trata de un fragmento del programa Segunda Acepción de la Cadena SER, presentado por los cómicos Ignatius Farray y Miguel Maldonado.

"Hay mucha gente de clase baja que no se da cuenta de que son clase baja del todo, y yo tengo una clave. Si tú vas a sacar una sartén, y tienes que sacar otra de encima, no eres de clase alta" comentaba Maldonado ante el asombro de su compañero. "Si tú para sacar una sartén tienes que sacar otra primero, no votes a la derecha", insistía el murciano.

Si tú para sacar una sartén, primero tienes que sacar otra, no votes a la derecha. pic.twitter.com/P7vL973byk — 🔻Malamente®🔻 (@MalaMalamente) September 11, 2024

La loca teoría de este cómico dejaba epatados tanto a los asistentes como público en el estudio como al propio Ignatius Farray, quien reconocía entre risas que "no se puede explicar de una manera más gráfica".

Pero había más, y es que Maldonado lanzaba otra reflexión para saber, esta vez sí, cuando es posible que una persona vote a un partido más conservador. "Tú puedes votar a la derecha si, cuando hacéis la cena de Navidad. las sillas que tienes para los doce invitados son doce sillas iguales. Entonces si puedes votar a la derecha", reflexionaba el humorista.

Las teorías manifestadas en el programa de la Cadena SER no han caído en saco roto, y, si bien es cierto que algunos usuarios no han acabado de comprender que se trata de un programa de humor, la inmensa mayoría ha celebrado la ocurrencia de estos dos referentes de la comedia en nuestro país.

Algunos, incluso, se han atrevido a estirar el chicle y aportar nuevos requisitos para saber reconocer la propia ideología. "Si tienes la necesidad de pensar en una sartén, no eres de clase alta", reconocía un usuario. "Yo digo algo parecido: si tu sofá está pegado a la pared, no votes a la derecha", confesaba otro.

Yo digo algo parecido: si tu sofá está pegado a la pared, no votes a la derecha. — Kanny 💚🤍💚 (@Kanny82) September 11, 2024