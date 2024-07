Esta influencer se queja de los salones de belleza asiáticos y las redes la acusan de racista

La influencer Nicole Eisner, famosa por su contenido de lifestyle, belleza y bienestar en TikTok, ha generado una ardua polémica con uno de sus últimos vídeos compartidos en esta red social. En él, la tiktoker se queja de los salones de belleza asíaticos y del trato recibido por parte de sus profesionales.

"Lo incómodo que es ir a un salón de uñas donde las que te atienden son de Asia. Yo siempre voy al mismo sitio de uñas pero un día estaban cerradas y me fui a un sitio de chicas que eran asiáticas. Lo mal que lo pasé", comienza diciendo esta influencer en su controvertido vídeo.

"Yo les dije que por favor quería acrílicos, y me empezaron a poner algo como plástico acrílico. Yo creo que se enfadrón conmigo y entre lasdos trabajadoras empezaron a gritar en su idioma", prosigue la narración de esta joven.

no es por ser racista pero *procede a ser racista durante 1 minuto seguido* pic.twitter.com/I5yzEWeHSd — guillem (@miriamelcony) July 4, 2024

El vídeo, de apenas un minuto, ha generado la indignación de numerosos usuarios, que consideran bastante racista y clasista la actitud de Nicole Eisner ante lo sucedido, como podemos comprobar en el tuit que ha compartido este usuario en X, acusándola precisamente de racista y que bordea los dos millones de visualizaciones.

"Pensaba en qué momento más incómodo, que me deben estar criticando en chino. El momento más incómodo de mi vida. Lo paso muy mal", añade la tiktoker en su controvertida reflexión.

Algunos han preferido tomárselo con humor, y han rescatado una frase que Eisner incluye al final de la pieza para justificar su actitud. El momento que más ha llamado la atención no es otro que, tras un minuto de críticas, la confesión de la joven de "las amo con todo mi corazón".

Otros, sin embargo, han optado por responder con mayor firmeza ante tales acusaciones, como el caso de esta cuenta de X que afirma que "a los Cayetanos no se les coge asco por casualidad, ellos generan esa repulsión por mérito propio".

"Valiente mamarracha, para empezar muchos salones son de vietnamitas, no de chinos, y que no entienda el idioma no implica que estén hablando de ella... Idiotas como esa no son buenas clientas para nadie!", sentencia otro.

A los Cayetanos no se les coge asco por casualidad, ellos generan esa repulsión por mérito propio.pic.twitter.com/eFzLz6FNsy — Unknown 🍉🇵🇸 (@h0m3r02) July 5, 2024