Qué es el efecto espejo: lo sufre este madrileño cuando vuelve a España a ver a su familia

Nadel, un joven madrileño que vive en Múnich, ha compartido en su cuenta de TikTok una interesante reflexión sobre el temido "efecto espejo" por el que pasan aquellas personas que viven fuera de su país y regresan por unos días a su hogar natal.

Y es que en su caso, la vuelta a España a pasar unos días de vacaciones la ha dejado un sabor agridulce. Por un lado, agradece el cálido recibimiento de familiares y amigos, pero al mismo tiempo no puede evitar preguntarse a sí mismo si hizo lo correcto cuando tomó la decisión de abandonar su Madrid natal para aterrizar en Alemania.

A Nadel este efecto espejo le dura un par de días, en los que siente que ha reconectado con la ciudad, con el entorno y con su gente, y que ahora valora más ciertos aspectos que antes, precisamente por estar acostumbrado a ellos al vivir aquí, no valoraba. "Son días muy locos y muy mágicos, aunque realmente es un espejismo", refelxiona.

A pesar de que este madrileño no se arrepiente de su decisión de irse a vivir a Alemania, es perfectamente consciente de que estos días de vuelta a España su cerebro le engaña un poco, por lo que es posible que alguna vez sienta que se equivocó saliendo de Madrid. "Es más un efecto que algo real", trata de justificarse a sí mismo cuando analiza la situación.

"De repente empiezas a ver diferencias, diferencias en ti mismo, no te hacen gracia las mismas cosas, tu gente te trata de la misma manera cuando tú no eres, para nada, el mismo", reflexiona. "Se habla muy poco de lo que cambia una persona cuando vive fuera y lo que esto te puede aportar. Mi corazón está completamente dividido, pero no me arrepiento para nada", afirma.

La reflexión de Nadel ha generado multitud de reacciones en las redes sociales, la mayoría de ellas de apoyo y confirmando ese sentimiento cuando se vive fuera del hogar. "Una vez que te vas fuera, pero irte de verdad, ya siempre serás un extranjero en tu tierra. Y en todas partes", afirma un usuario. "Después de diez años viviendo en Alemania, cuando regreso a España siempre estoy queriendo volver aún con sus temas negativos que puede tener me siento más feliz y libre en Alemania", comenta otro.