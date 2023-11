Rufián y Figo, 'amores' que matan: estos han sido sus duelos más sonados en las redes sociales

Aquí el Ministerio de Cultura y Deportes de VOX te explica la negociación de Esquerra Republicana. pic.twitter.com/0OtyXTeMAa — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 25, 2020

Llegó entonces el primer "caro diputado" de Figo, defendiendo que no tiene afiliación política, pero "admiro y me identifico con los grandes gestores, en los que no te incluyo" y acusándolo de "chupar del bote". Ya en mayo de 2021, fue el exfutbolista el que citó un tuit del catalán para recordarle lo de sus 18 meses y burlarse de políticos del procés en un comentario del que no se libró ni el expresidente Jordi Pujol: