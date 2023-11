La emotiva reflexión de una psicóloga tras ayudar a un anciano desorientado en Atocha: "Lloro"

Nuestros padres cuidan de nosotros hasta que la vida hace que las tornas se cambien y seamos nosotros los que tengamos que hacernos cargo de ellos. Nadie está lo suficientemente preparado para afrontar este cambio drástico, que se hace especialmente duro cuando el deterioro no es solo físico, sino también mental. En una sociedad a la que le queda mucho que mejorar en el cuidado de sus mayores, los cuidadores no profesionales hacen encaje de bolillos para no desatender sus trabajos ni tampoco a sus familiares.

Es el amor el que ahí juega un papel fundamental, pero también la creatividad a la hora de buscar recursos, como nos ha demostrado la historia que ha compartido Elizabeth Clapés, una psicóloga con más de 420.000 seguidores en TikTok y más de 800.000 en Instagram. "El otro día, en la estación de Atocha, había un señor mayor intentando pasar el control de seguridad, pero no le dejaban porque no llevaba billete", comienza relatando.

Se acercó para ayudar y comprobó que "llevaba una tarjetita colgada en el cuello con su foto, su nombre, de dónde venía, a dónde tenía que ir y a qué hora tenía que llegar". También figuraba el nombre de sus hijos, el teléfono y dónde vivían: "Me pareció una idea maravillosa porque gracias a esa información pude dirigirme a él por su nombre y utilizar el nombre de sus hijos, que eso siempre les calma", valor la psicóloga, que esperó con él hasta que llegó su hija.

Dos lecciones de vida

"Preocupada, pero muy contenta porque todo había salido bien", la mujer después la contactó por WhatsApp para darle de nuevo las gracias y contarle que su padre tiene deterioro cognitivo y tienen un gran despliegue para mantenerlo orientado: un mapa de España para que sitúe dónde está cada miembro de la familia, una pizarra en la que le recuerdan dónde está y dónde están sus hijos y plantillas de menús, entre otras cuestiones. "Es una pasada", ha zanjado Elizabeth.

@esmipsicologa Todo lo compartido es con el consentimiento de la familia ♡ ♬ sonido original - Elizabeth Clapés

"A raíz de esto he pensado dos cosas: que él tuvo que ser un gran padre para que sus hijos lo quieran de esta manera y que el ciclo de la vida de nuestros padres empieza con ellos enseñándonos a andar y acaba con nosotros ayudándolos a andar a ellos", concluye la psicóloga en un vídeo que han visto ya más de un millón de veces y cuenta con más de un millar de comentarios.

"Estoy llorando, qué bonito", "es muy difícil ver a alguien cercano perder autonomía, se nota cuánto le quieren", "se me grabaron las palabras de una conocida hace 20 años: primero somos hijas, luego pasamos a ser las madres de nuestros padres", "mi padre ha fallecido hace poco, enfermo con deterioro cognitivo, qué bonito querer así", "los mayores son los grandes olvidados, es tan triste escuchar algunas historias... suerte que luego hay familias como estas" y "qué bonito, qué orgullo de hijos" son algunos de ellos.

