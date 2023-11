El vídeo viral de Aitana a su llegada a Perú que ha desatado las críticas en redes: "Llega allí y se le va"

Aitana continúa siendo la protagonista de la semana. Hace unos días, la cantante se convirtió en una de las protagonistas de 'X' (antes Twitter) por la difusión de unas imágenes manipuladas en las que ciertos usuarios habían editado la frente de la exconcursante de Operación Triunfo para hacer su frente más grande. "Se está rulando una imagen mía que está editada, os recomiendo que si vais a juzgar algo sea algo real. También deciros que me hicieron bullying en el colegio por eso y a partir de ahí se me creó una inseguridad grande", sentenció la artista en redes sociales.

Con el paso de los días, la polémica parecía haber quedado atrás. Sin embargo, este lunes Aitana volvía a acaparar las portadas de los medios de comunicación después de viralizarse un vídeo del cantante Sebastián Yatra anunciando el fin de su relación y confirmando que los dos estaban solteros en estos momentos. "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino", dijo a un canal mexicano.

La realidad es que no está siendo la mejor semana de Aitana. Y es que, este mismo miércoles, la artista catalana ha vuelto a ser protagonista en redes sociales por motivo de un cómico vídeo que se ha viralizado en las últimas horas. Tras su visita a Ciudad de México y Bogotá, la cantante ofreció este martes un concierto en Lima por motivo de la celebración de su gira 'Alpha'. Días antes, se difundió un vídeo de Aitana llorando en un concierto asegurando que no estaba bien. Sin embargo, no es este vídeo del que todo el mundo habla ahora.

Los usuarios de 'X' han difundido un vídeo en el que la cantante aparece caminando por las calles de Lima cuando, de pronto, un periodista comienza a caminar a su lado haciendole varias preguntas. "Hay unos comentarios sobre tus conciertos y las coreografías que haces. Hay mucha gente que dice que es muy subido de tono. ¿Cómo ves esos comentarios?", pregunta el periodista a la cantante.

Aitana parece dejar a un lado la polémica y asegura que está todo bien. "No me importa. Lo entiendo. Cada uno tiene su opinión y no pasa nada. Todo respetable", contesta tajante la artista. Sin embargo, su respuesta no ha sido lo que ha desatado sus críticas, sino el acento latino con el que habla la cantante durante su intervención. Un acento que parece que a la exconcursante de Operación Triunfo se le ha "pegado" después de varios días por Latinoamérica, a pesar de que muchos de los usuarios de 'X' no entiendan el motivo.

''Me da grima escucharla con ese acento'' o ''llega allí y se le va el acento se cree colombiana-mexicana'', han sido algunos comentarios que han publicado en las últimas horas los usuarios de redes sociales. Otros han preferido tirar de humor y han asegurado que lo que le ocurre a Aitana podría pasarle a cualquier persona. "Yo después de ver dos capítulos de Pasión de Gavilanes", decía otra usuaria.

