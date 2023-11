El brutal enfado de Aitana tras filtrarse fotos suyas sin flequillo falsas: "Me hicieron bullying en el colegio por eso"

Si ha habido algo que ha caracterizado a Aitana desde su debut en Operación Triunfo —además de su increíble voz— ha sido su mítico flequillo. A pesar de que con el paso de los años la cantante ha cambiado de look y ha apostado por radicales cambios en su corte y tono de pelo, la realidad es que la catalana no ha renunciado nunca a lucir lo que le ha acompañado desde que saltó a la fama: su flequillo. Y precisamente ha sido esto lo que la ha convertido en la protagonista de la semana en redes sociales.

Hace unos días, los usuarios de Twitter compartieron en masa un fragmento de la entrevista que Aitana concedió a la revista Vogue. En él se puede ver cómo la cantante se prepara junto a su amigo y peluquero de confianza, Jesús de Paula, para asistir a una nueva entrega del Alpha House, la fiesta que la cantante organizó en esta ocasión en Sevilla por motivo de los Latin Grammy.

Sin embargo, a pesar de que el vídeo tenía como objetivo conocer de cerca cómo es el proceso de preparación de la cantante antes de sus conciertos, la realidad es que hubo un detalle que eclipsó la charla y que se ha convertido en los últimos días en lo más comentado en redes sociales. En un momento determinado de la entrevista, la cantante aparece con el flequillo retirado hacia los lados mientras se maquilla. Y ha sido el hecho de verla sin flequillo lo que ha provocado el aluvión de comentarios por parte de los usuarios.

"La Aitana sin flequillo es mi tía Paqui" o "No te lo saques nunca que voy a tener pesadillas por tu culpa" fueron algunos de los comentarios negativos que lanzaron los usuarios de 'X' (antes Twitter). Estos no fueron bien recibidos por todo el mundo. Y es que hubo un gran número de seguidores que salieron en defensa de la cantante asegurando que verse sin flequillo ha sido algo con lo que siempre ha tenido que lidiar.

De hecho, la propia Aitana aseguraba en el vídeo lo difícil que fue para ella cortarse el pelo. "El problema fue que nunca me lo había cortado así y cuando lo vi me gustaba, pero me veía otra persona, era como '¡Dios!' Me costó acostumbrarme (...) Estoy muy contenta y me gusta llevarlo así un poquito más cortito la verdad, me gusta más", aseguró durante la entrevista.

El video de la cantante sin flequillo no tardó en viralizarse y, durante los últimos días, ha sido de lo más comentado en redes. Sin embargo, paralelamente, ha habido algunos usuarios que se han dedicado a modificar estas fotografías aumentando el tamaño de la frente de la cantante.

Y no solo eso. También se han filtrado una serie de imágenes de la cantante antes de su etapa en Operación Triunfo en las que también aparece sin flequillo. Estas tampoco han tardado en viralizarse. Y ante esta situación, ha sido la propia cantante la que ha tenido que zanjar la polémica asegurando que, en este caso, las fotos están editadas y no son reales.

"Se está rulando una imagen mía que está editada, os recomiendo que si vais a juzgar algo sea algo real. También deciros que me hicieron bullying en el colegio por eso y a partir de ahí se me creó una inseguridad grande", ha explicado Aitana a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter). La catalana ha asegurado que, a día de hoy, se siente segura viéndose sin flequillo. Sin embargo, ha incidido en la necesidad de no manipular imágenes. "Me siento segura a día de hoy, pero no manipuléis imágenes", ha sentenciado.

No es la primera vez que Aitana habla de su flequillo. De hecho, hace unos meses, la cantante acudió al podcast 'La Pija y la Quinqui', donde también hizo alguna que otra referencia a este tema. "Tener flequillo es un mierda pero, si no lo llevo, me siento bastante fea", aseguró por aquel entonces.

Su polémica con Cruz Cafuné

Desde hace meses, por unas cosas o por otras, el nombre de Aitana está en boca de todo el mundo. Ya sea, o bien por su relación con Sebastián Yatra, o bien por sus polémicos bailes en sus conciertos, o bien por otras polémicas surgidas en torno a la industria musical. En las últimas semanas, lo ocurrido con el flequillo de Aitana no ha sido lo único que ha situado a la cantante en el foco mediático.

Y es que, hace unos días, se ha hecho viral lo ocurrido en un concierto de Cruz Cafuné después de la gala de Los 40 Music Awards. Aitana se hizo con el premio de la categoría 'mejor álbum' por Alpha. Sin embargo, la decisión no sentó nada bien a Cruz Cafuné, el artista que estaba nominado junto a la catalana. En uno de sus conciertos, el rapero no dudó en mostrar a través de las pantallas un vídeo criticando a la industria en el que se reproducían todos los comentarios negativos que había contra la decisión de nombrar a Aitana ganadora de la categoría.

