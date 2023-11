Jorge Javier Vázquez atiza a Alfonso Guerra tras sus palabras en 'El Hormiguero': "Digno para el Eje del Mal"

Las declaraciones de Alfonso Guerra en El Hormiguero están provocando fuertes reacciones. Tras sus críticas al gobierno de Pedro Sánchez por la ley de amnistía, declaran que los políticos del procès no merecen ese perdón; el expolítico socialista lamentó que los humoristas no pudieran hacer chistes sobre “homosexuales y enanos”. Unas palabras que han tenido respuesta en redes sociales por figuras como Jorge Javier Vázquez.

Ha sido en su cuenta oficial de X (anteriormente conocido como Twitter), donde el expresentador de Sálvame y Cuentos chinos han expresado su rechazo a las palabras de Guerra. El barcelonés ha tirado de ironía, recordando el grupo que formaron Kiko Matamoros, Kiko Hernández y Mila Ximénez. “Alfonso Guerra hubiera sido el compañero ideal de los Kikos y Mila en Sálvame. Una cuarta pata digna del mejor Eje del Mal”, expresó.

Una pulla que bien podría considerarse hasta un halago. Dado que el ‘Eje del Mal’ del mítico magacín de La Fábrica de la Tele dejó momentazos llenos de ironía y humor. Un mote que les puso Paz Padilla en su época presentando el magacín, dados los comentarios increíblemente duros que lanzaban, así como el humor ácido que les caracterizaba. El nombre también venía porque los tres se sentaban juntos en las mesas del plató, lo que reforzaba esa sensación de equipo.

Aunque dejaron momentazos, hubo muchas situaciones de lo más incómodas con el llamado Eje del Mal. En varias ocasiones, perdían muchos puntos cuando atacaban sin piedad a sus compañeros. De ahí, que la comparación del catalán a Guerra con sus antiguos compañeros de Sálvame no sea un guiño bienintencionado precisamente. El exvicepresidente no ha tenido contemplaciones a la hora de criticar al Gobierno por sus pactos con Puigdemont y EH Bildu.

"Dieron un golpe de Estado y dicen que volverán a hacerlo", ha dicho. "¿Dónde se ha visto que las leyes las redacten los delincuentes? Eso ya la inhabilita", expresó. Ahora bien, los comentarios que han levantado ampollas han sido los relacionados con el humor y la libertad. El expolítico, quien acudía al programa de Pablo Motos para presentar su libro La rosa y las espinas: El hombre detrás del político, fue preguntado por el calificativo de “izquierda reaccionaria” que apareció en su escrito.

Alfonso Guerra hubiera sido el compañero ideal de los Kikos y Mila en Sálvame. Una cuarta pata digna del mejor Eje del Mal. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) November 23, 2023

Para Guerra, “ahora hay una izquierda que no es progresista, sino retrógrada. Con etiqueta de izquierda, comete los actos y se coloca en las posiciones más reaccionarias del mundo”, señalando que los partidarios de estas ideas “se han hecho puritanos” y tienen "patrullas de vigilancia de las costumbres como en Irán”. “Que no, que yo quiero libertad de expresión, que lo políticamente correcto es antidemocrático”, argumentó.

Guerra defendió que no debe haber límites en el humor sobre chistes relacionados con el colectivo LGBT o las personas con enanismo. “A mí me dan mucha pena los humoristas porque ya no pueden hablar de nada, antes de homosexuales, de enanos... de todo”, exclamó.

