Polémica en 'El Hormiguero' por las palabras de Alfonso Guerra sobre el humor con "homosexuales y enanos"

Este miércoles, El Hormiguero contó con la visita del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, quien acudió al programa de Pablo Motos para promocionar su libro La rosa y las espinas: El hombre detrás del político. Sin embargo, su entrevista estuvo marcada por sus críticas a Pedro Sánchez, la amnistía a Puigdemont y los pactos con Bildu.

El que fuera vicepresidente del Gobierno aseguró que los políticos del procés no merecen la amnistía. "Dieron un golpe de Estado y dicen que volverán a hacerlo", dijo. "¿Dónde se ha visto que las leyes las redacten los delincuentes? Eso ya la inhabilita", añadió.

Según Guerra, el cambio de opinión del PSOE sobre la amnistía se debe a que "faltaban siete votos". "La investidura se ha comprado con eso y con 14.000 millones de euros", afirmó. "Si hubiese sido uno de los 121 diputados de Sánchez me hubiera ido a mi casa", dijo. Además, sobre Bildu, declaró: "Son mis enemigos, mataron a muchos amigos míos".

Las polémicas declaraciones de Alfonso Guerra

El exvicepresidente lanzó, además, otras polémicas declaraciones cuando Pablo Motos le preguntó por la "izquierda reaccionaria", tal y como él la define en su libro. Según Guerra, "ahora hay una izquierda que no es progresista, sino retrógrada. Con etiqueta de izquierda, comete los actos y se coloca en las posiciones más reaccionarias del mundo", aseguró, criticando que ahora "se han hecho puritanos" y tienen "patrullas de vigilancia de las costumbres como en Irán. Te dan por cualquier cosa que digas".

"Que no, que yo quiero libertad de expresión, que lo políticamente correcto es antidemocrático", dijo.

Entonces, Guerra defendió que se limite la libertad de expresión: "Yo me expreso cómo quiera, sin insultar a nadie. La libertad de mi puño llega a todas partes, menos cuando voy a dar en su cara. Entonces, ya no tengo libertad, porque no hay libertad, sin límite. El límite es no hacer daño a terceros, pero lo demás tengo que ser libre", reflexionó.

Fue en este punto de la entrevista cuando el exvicepresidente dirigió unas controvertidas declaraciones: "A mí me dan mucha pena los humoristas porque ya no pueden hablar de nada, antes de homosexuales, de enanos... de todo", señaló.

Pablo Motos recordó después algunos casos de cómicos que habían trabajado en su programa. "Ahora, cuando un humorista hace un espectáculo, está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede hablar que sobre lo que sí", aseguró el presentador.

"Eso es libertad de expresión recogida, censura. Y yo no quiero censura", respondió el exvicepresidente del Gobierno, que arrancó los aplausos del público con sus declaraciones.

Críticas en redes sociales

Las palabras de Guerra sobre la libertad de expresión en el humor han generado un gran revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios han criticado las declaraciones del que fuera vicepresidente de España: "Este señor lleva tiempo esforzándose mucho por representar todo lo caducado políticamente, humanamente y ahora hasta humorísticamente".

Otros usuarios han calificado sus palabras de "vomitivo, defendiendo que ya no se pueden hacer chistes de homosexuales y enanos. Que los hagan de tu fruta madre". Unas críticas que se han extendido también al presentador de El Hormiguero: "Pablo Motos y Alfonso Guerra defendiendo en prime time el derecho a hacer chistes de homosexuales y enanos… ¡Qué asco!".

