TVE encarga 'Valle salvaje', una serie diaria de época, ¿como sustituta de '4 estrellas' o 'La Moderna'?

El pasado martes 21 de noviembre, el Consejo de administración de RTVE se reunió y, entre las aprobaciones, sobresalió especialmente la de apostar por una nueva edición de ¡Mira quién baila!, con Anne Igartiburu como la favorita para hacerse de nuevo cargo de la conducción del talent show. Sin embargo, hubo un dato más que, inicialmente, pasó desapercibido, pero que resulta fundamental para la producción de ficción de la Corporación: la aprobación de lanzar una nueva serie diaria histórica titulada Valle salvaje.

En la noticia del pasado 21 de noviembre, se supo que el ente público había dado luz verde a una serie producida por Bambú, la cual ha estado detrás de éxitos del prime time como Gran Reserva, Gran Hotel o Velvet; así como también del éxito diario actual de La 1, La Promesa. Ahora, El Confidencial Digital ofrece más datos reveladores, como el hecho de que será una ficción diaria, que se han aprobado la producción de 120 episodios y que tendrá un coste de 11,1 millones de euros.

El medio apunta a que su estreno está previsto para el segundo semestre de 2024. Y también pone el foco en que será la serie que sustituya a 4 estrellas en el access prime time, argumentando que la ficción creada por Daniel Écija está pasando por horas bajas de audiencias. Sin embargo, si algo ha destacado la tira diaria de Good Mood es que ha logrado consolidarse en estos últimos meses como la alternativa más sólida a El Hormiguero. Es más, su media de espectadores ha ido en continuo ascenso desde el pasado mes de agosto.

Sí que es cierto que en lo que más flaquea en su cuota de pantalla, que el pasado mes de octubre firmó un 8,8% de share. Sin embargo, ha logrado mantener su media por encima del millón de espectadores y fue una de las ficciones que mejor supo sacar beneficio del verano, logrando que su propio movimiento fan impidiese que hubiera un parón en los días de menor consumo.

'La Moderna' y '4 estrellas'.

De ahí, que sorprenda la información sobre que La 1 busque relevarla por una serie de época. No obstante, el mismo medio apunta a que Vida salvaje podría tomar el relevo de La Moderna si sus datos no mejoran. A diferencia de la serie protagonizada por Toni Acosta, la adaptación de la aclamada Tea Rooms de Luisa Carnés no está logrando brillar en las sobremesas de La 1. Es más, ha provocado un efecto negativo en los datos de La Promesa, que ha visto su media de cuota bajar y perder el superar todos los días el millón de espectadores, cediendo su liderazgo a Pecado original.

TVE está pendiente de la evolución de los datos tanto de La Moderna como de 4 estrellas; inclusive de La Promesa. El descenso de audiencias de esta última, perjudicada por su cambio de horario y la pérdida de efecto arrastre, ha hecho que esté brillando menos en estos últimos meses. A pesar de ello, sigue cosechando éxitos fuera de España. Se ha convertido en uno de los éxitos de Canale 5 en Italia, fue galardonada en el FesTVal de Vitoria y ha sido nominada al Rose d’Or 2023 a la mejor telenovela. Con lo cual, a pesar del descenso, no se espera que la ficción de Bambú corra peligro.

