El conmovedor discurso de Úrsula Corberó en los Ondas: "Me lo dedico a mí por ser tan trabajadora"

La actriz española Úrsula Corberó ha logrado cosechar una fama internacional. Desde su interpretación en Física o Química, en el año 2008, hasta convertirse en un hito mundial con La casa del papel, Úrsula ha realizado entrevistas en la televisión estadounidense, donde ha dejado a relucir su buen inglés.

Su última interpretación como Rosa Peral en la ficción de Netflix El cuerpo en llamas. En esta actuación junto a Quim Gutiérrez, la actriz se mete de lleno en la agente que calcinó a su amante. En este momento, la catalana pasa por uno de sus mejores momentos profesionales y, es que, acaba de recoger el Premio Ondas a 'Mejor Intérprete Femenina en Ficción de Televisión'.

La pasada noche ha sido una de las más especiales para Úrsula, que acudió este miércoles a la 70.ª edición de los Premios Ondas en el Gran Teatre Liceu de Barcelona como una de las premiadas de los Ondas junto a grandes personalidades televisivas. "Por componer un personaje más allá del propio crimen. Por conseguir alejarse del propio hecho real en el que está basado la serie y componer un personaje complejo que buscar ir más allá de los motivos que conducen a alguien a cometer un crimen", ha declarado el jurado de los Premios Ondas Nacional de Televisión a Mejor Actriz.

Úrsula Corberó recibe el Ondas a la Mejor intérprete femenina en ficción de Televisión en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Quique García EFE

En esta ocasión, la actriz ha querido hacer un emotivo discurso que no ha dejado indiferentes a los presentes en la sala. "Leí los guiones y pensé 'uf, esto es marrón'. Esto puede salir muy bien o puede salir realmente... un cagarro frito. Al final me dije 'mira, lo voy a hacer porque si no, me voy a arrepentir'", señaló sobre su papel en la serie de Netflix.

Aunque no tiene nada de que arrepentirse, ya que gracias a este trabajo ha conseguido el premio Ondas por su interpretación. Por eso, no pudo dejar escapar la ocasión para hacer un discurso muy emotivo en el escenario del teatro catalán.

La alusión a Rosa Peral y el agradecimiento a Chino Darín

Úrsula Corberó ha decidido dar un emotivo discurso en agradecimiento a su primer premio por su interpretación en El cuerpo en llamas. "Es un día muy, muy especial para mí. Muchísimas gracias al jurado... Es la primera vez que recojo un premio por una interpretación. Este momento es espectacular", ha comenzado diciendo.

Sin embargo, la actriz no se ha querido olvidar de sus compañeros de reparto en la serie de Netflix. "Me gustaría compartirlo con todas las personas que han formado parte de El cuerpo en llamas; a Netflix, Arcadia, a los directores Jorge Torregrosa, Laura Mañá... a todo el equipo, a mis compañeros de reparto. Muchísimas gracias por vuestra entrega, por escucharme, guiarme, por cuidarme y, sobre todo, por darme la libertad que yo necesitaba para poder interpretar a este personaje tan complejo, voy a decir", ha subrayado.

En esta línea ha continuado su discurso dedicando el galardón a las personas más especiales para ella. "Se lo voy a dedicar, por supuestísimo, a mis padres, que están hoy aquí. Mamá, papá… Perdón, llevo un día un poco sensible", ha afirmado. "Os quiero muchísimo, muchísimas gracias por tomarme en serio desde pequeña, gracias por ayudarme a crecer rodeada de amor y de sensibilidad, pese a las circunstancias de la vida. Sois increíbles, os quiero muchísimo, gracias", ha añadido en catalán.

Y, en ese momento, llegaron las palabras más especiales para la actriz, que quiso compartir su amor por Chino Darín con el público. "Lo quiero compartir también y se lo quiero dedicar a mi gran amor, Chinito. Me siento muy afortunada de tener una relación basada en la comunicación. Chino me ha enseñado a expresar mis necesidades, a poner límites en mi vida… Creo que es muy difícil ser respetuoso con los demás sin serlo primero con uno mismo", ha resaltado.

Sin duda, el discurso de Úrsula ha sido de los más originales de la noche de los Ondas, ya que ha querido dedicarse unas palabras a ella misma. "Me lo dedico a mí también por ser tan trabajadora, tan valiente y tan maja", ha dicho.

Por último, Úrsula concluyó su intervención pidiendo la paz. "Por favor, no más guerras. Querámonos, y respetémonos", ha solicitado. Un momento que fue muy aplaudido por los presentes que demostraban su conexión con la actriz, que ha sido capaz de emocionar al público de los Premios Ondas 2023.

