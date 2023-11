Pablo Chiapella, sobre el estado de salud de José Luis Gil ('La que se avecina'): "Por lo menos se ha salvado"

José Luis Gil, el actor que da vida a Enrique en La que se avecina, continúa recuperándose del ictus que sufrió hace ahora dos años, el 4 de noviembre de 2001, y que le obligó a permanecer varios días en la UCI. Desde entonces, muchos de sus compañeros en la comedia de Alberto Caballero han ido actualizando su estado de salud que, a día de hoy, sigue siendo delicado.

El último en hacerlo ha sido Pablo Chiapella, Amador Rivas en la serie de Telecinco y Amazon Prime Video. El actor acudió a la première de la nueva película de Santiago Segura, La Navidad en tus manos, y realizaba unas declaraciones sobre su 'vecino' a Europa Press en la alfombra roja.

"Pobrecito, José Luis está ahí en una situación complicada. Pero por otro lado tiene de bueno que está bien físicamente, quitando el problema que le impide trabajar de momento, por lo menos se ha salvado y hay que quedarse con eso. Le mando un beso enorme", fueron las palabras del actor.

Lo cierto es que la preocupación en torno al estado de salud de José Luis Gil creció después de que su hija rompiera su silencio al compartir en redes sociales el durísimo trance que está atravesando. "Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes", decía confirmando que toda la familia asumía "que la vida no va a volver a ser la misma".

No obstante, el equipo de La que se avecina no tira la toalla y sigue confiando en ver a José Luis Gil retomando su personaje en la ficción. "Sabemos que es difícil, es un proceso lento, en muchos ratos no hay avances pero está en ello, peleando y con la energía de todo el grupo. Realmente todos estamos como locos de que vuelva, es el espíritu de la serie, nuestro actor fetiche. No tiene ninguna utilidad perder la esperanza", reconocía Alberto Caballero.

Lo cierto es que el interpreta maño se ha perdido ya la temporada 13 y la 14 que, por cierto, se estrenó hace poco en la plataforma de streaming, además de que Telecinco lanzara en abierto el primer capítulo. "No nos aventuramos a decir qué va a pasar en la 15, pero estamos dispuestos a seguir haciendo La que se avecina hasta que se pueda reincorporar", añadió el director.

