Elena Rivera emociona a todos al versionar la cabecera de 'Cuéntame cómo pasó': "Un regalo para los fans"

Se nos pone los pelos de punta con sólo escribirlo. Cuéntame cómo pasó será historia la semana que viene, con la emisión del último capítulo, el 413, que estará dedicado a Carlos Alcántara. Los guionistas se dejan todo para el final con un episodio en el que la muerte de Herminia y la vuelta del 'heredero' y Karina serán los platos fuertes del desenlace de la serie de Televisión Española.

Será la vuelta de Ricardo Gómez y Elena Rivera a la ficción de Ganga después de irse hace cinco años para afrontar otros compromisos profesionales. Como los seguidores de la serie recordarán, su última escena fue el reencuentro de Carlos con Karina en Nueva York, con las Torres Gemelas de fondo. Una secuencia histórica.

Ahora, ninguno de los dos podía perderse el final de la serie con la que les vimos crecer. Y, con motivo de su regreso, la protagonista de Inés del alma mía (TVE) o Alba (Antena 3) ha emocionado a todos los fans de Cuéntame con un bonito regalo al versionar su cabecera. Y Elena no sólo pone voz a la letra de la canción de Fórmula V, sino que también ha seleccionado las imágenes que aparecen, junto a su inseparable compañero. Lo ha hecho desde el mismo estudio de grabación en el que Carlos Hipólito graba la voz en off a Carlos.

['Cuéntame', Herminia y la muerte: lo importante que es dejar ir, aunque cueste y sea difícil aceptarlo]

"Gracias por todo el cariño. Gracias por hacer que San Genaro y sus personajes vivan para siempre", ha escrito la actriz, a quien ahora vemos como Paloma San Basilio en Camilo Superstar (atresplayer). Lo cierto es que es complicado ver este homenaje sin derramar alguna lagrimilla. Otros actores de Cuéntame como Imanol Arias, Irene Visedo o Carmen Climent han devuelto el cariño a través de sus comentarios.

"Para mí ha sido un lujo crecer como actriz y como persona en una serie como Cuéntame cómo pasó. Cuando me preguntan dónde he estudiado digo que he tenido la suerte de empezar desde pequeña y formarme trabajando en la mejor escuela de interpretación", reconoce Elena Rivera en declaraciones recogidas para RTVE.

La actriz asegura que hace cinco años se fue con "la tranquilidad del trabajo bien hecho" y que el final no pudo "ser más bonito y mejor cerrado". Ahora, ha sido diferente. "Este me lo he tomado desde el disfrute, con emoción pura y dura cada día, pero tomándolo con calma. Y recrearme en todos, mirar en los ojos a los actores, en los rincones, en los decorados también", ha dicho.

Lo cierto es que no es la primera vez que los espectadores de Cuéntame ven a Elena Rivera cantar. En uno de los capítulos de la temporada número 19, Karina protagonizó una actuación soberbia al emular a la gran Rocío Jurado con su tema Como yo te amo, para dedicárselo a Carlos.

