Un soltero de 'First Dates' deja claro lo que no hay que hacer en la primera cita: "Es la regla número uno"

Una noche más, First Dates le ha dado una oportunidad al amor a las parejas de comensales que han acudido al programa de Cuatro. Si hay algo que no pasa desapercibido en el formato televisivo son las anécdotas de los solteros que buscan el amor. Como en cada entrega, siempre hay citas que terminan con ganas de un segundo encuentro y, otras, que no salen tan bien como se esperaban.

Es el caso de Lorenzo, el italiano de 22 años que ha acudido a First Dates para encontrar pareja, aunque el director de Marketing tiene claro que lo que más le llama la atención de una mujer es el corte de pelo y sus pies. Sin embargo, su timidez le ha impedido tener muchas experiencias amorosas. "Mi madre me buscó amigos en Facebook", declaró.

Su cita con María, de 19 años, no empezó de la mejor forma, ya que en el restaurante la joven se hizo un lío con los platos de la carta y terminó pidiéndose unos espaguetis. "Como no entendía los nombres y lo único que entendía eran los espaguetis, pues digo 'los espaguetis que es lo único que conozco'", ha recalcado.

En ese momento, María comenzó a comer su plato de espaguetis causando la risa de Lorenzo, que insistía en que los comiese "con calma" y le deseo "suerte" para comerlos. Sin embargo, la joven cada vez estaba más incómoda con la decisión que acaba de tomar. "Me arrepiento mucho de haberme pedido espaguetis porque yo no sé comerme esto sin mancharme la cara de tomate", aseguró.

Por su parte, su cita seguía riéndose de la situación, mientras que a María cada vez le costaba más comerse su plato. "Es la regla número uno, nunca pidas espaguetis en un restaurante", afirmó el joven. Aunque el soltero seguía insistiendo a la joven para que hablara a la vez que intentaba comer los espaguetis. "Háblame de tus hobbies", pronunció.

"Voy a tener la imagen de María probablemente durante los próximos dos meses con la boca roja de los espaguetis", confesó el italiano en su encuentro con los periodistas del programa, donde los participantes comentan su cita.

Aunque la reacción de Lorenzo no se hizo esperar. "Dios santo, yo no le he dicho nada por respeto, pero ha sido muy gracioso". El programa organizó una cita entre Lorenzo y María. Lorenzo se presentó de una manera llamativa al desvelar qué es en lo que más se fija de una mujer. "En el pelo, si lo lleva corto, largo, el peinado…", contestó para añadir que "también en los pies. Si una chica se los cuida, significa que se cuida a ella misma".

Mientras tanto, María confesó que "cuando me gusta un chico no digo nada, me quedo parada". A pesar del incidente con los espaguetis, la cena transcurrió con mucha normalidad.

"Me lo he pasado muy bien. Tenemos muchas cosas en común, la conversación ha sido muy fluida y me he sentido muy cómodo", dijo Lorenzo al final de la cita.

