Un soltero de 'First Dates' revela que dejó a una pareja por exceso de sexo: "Me dejó seco, me iba a dar anemia"

Si hay algo que surge en First Dates son anécdotas de los comensales que buscan encontrar el amor. Es el caso de Yasmín, una adolescente de apenas 18 años. A pesar de ser su corta edad, ya sabe lo que es el desengaño amoroso. Aunque, a pesar de ella, sueña con vivir ese romance propio de la edad y sentirse como si estuviera en su propia película de Hollywood. Sin embargo, su cita no resultó como ella esperaba.

Su cita era Alejandro, un chaval de 22 años al que le apasiona la música urbana y eso ha hecho que el joven haya comenzado a producirla. Es más, el granadino es muy popular en Instagram, llegando a confesar que ha vivido alguna historia con alguna de sus seguidoras. Inicialmente, la atracción fue bastante desigual, dado que Alejandro mostró mayor interés en Yasmín que al revés.

"Tiene unos ojos muy bonitos, unas tetas muy bonitas y el pelo me gusta mucho. Es una tía que está muy buena. La verdad es que impone", confesaba. Sin embargo, para Yasmín era lo opuesto. "El chico no es feo, pero no es mi estilo porque tira más para cani. Pero bueno, es majo", confesaba ante la cámara. De hecho, para ella, venía "apestando a colonia".

El granadino que le confesó a la joven que había estudiado para ser barbero y productor musical, confesando que tiene su propio estudio en casa y que, además toca el piano. Sin embargo, el gusto por el reguetón del veinteañero choca de frente con las preferencias musicales de la adolescente, la cual prefiere el techno. Es más, Yasmín confesaba que tenía la idea de que ser productor es "una mierda" y que le sería imposible ser la pareja de un chico que haga música y no le guste su estilo.

'First Dates'.

La joven confesaba que, aunque ella era española, sus padres eran extranjeros, resultando ser de Colombia. Para el granadino, esto supuso un extra, porque Yasmín tenía "las cosas latinas que las españolas no tienen".

Fue en materia de sexo donde el veinteañero confesó que había dejado una pareja por exceso de relaciones íntimas. "Me dejaba seco, diez veces al día, adelgacé, yo ya no podía más, me iba a dar anemia y todo, seco me dejó", le confesaba. Por otro lado, Yasmín le revelaba que a ella le encantaba el sexo pero "no con cualquiera".

A pesar de que ambos buscaban una relación de seria, la química no fluyó. Yasmín buscaba más una especie de rom-com para adolescentes y Alejandro algo más intenso. Esto hizo que la chica de 18 años rechazase al granadino y le dijese "no" a una segunda cita.

