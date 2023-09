Hallan muerto a un comensal de ‘First Dates’ después de estar varios días desaparecido en Cuenca

Enrique López Sáez, conocido como Kike por su círculo de amistades, desapareció en la madrugada del 14 al 15 de septiembre en las cercanías del mirado de Camilo José Cela, en Cuenca. Policías, bomberos y voluntarios de Protección Civil trabajaban en el dispositivo de su búsqueda, que ha tenido un final aciago. Y es que el cuerpo del joven, de 22 años, ha sido encontrado sin vida varios días después, en los miradores de la Ronda del Júcar de Cuenca.

En televisión, Kike participó en el año 2021 en el programa First Dates, de Cuatro, en una entrega emitida el 8 de noviembre. Su presencia en el reality de citas no pasó desapercibida, pues dejó descolocado al presentador, Carlos Sobera. Según le dijo al entrar al restaurante, buscaba un chico que fuese “modernito, artista y que parezca que se droga. Es que me gustan los yonkis, que esté en un banco, lo veas y pienses que te va a joder la vida. Esos me gustan a mí”.

También sintió inclinación hacia “los macarras” que llevan “la ceja bien partida, los aros, el chándal. Para mí esa es la gente de bien, no los que van con náuticos y el fachaleco”. La conversación tomó tal color que Sobera llegó a preguntarle si le estaba tomando el pelo. Su pareja fue Javier, otro joven con quien tenía muchos puntos en común, y con quien acabó teniendo una segunda cita.

En aquella entrega, Kike también relató sentirse identificado con el personaje que Verónica Forqué tuvo en la película Kika de Pedro Almodóvar, por su facilidad para enamorarse. “Voy en el metro y me enamoro. Y me voy de fiesta, me lío con uno y me enamoro”, contaba.

Durante esa participación en First Dates, Kike reconoció que “su madre le va a matar” por la clase de comentarios que estaba diciendo. Su madre era Rosa Pilar Sáez, quien fuese concejala por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Hellín, en Albacete.

Durante los días que ha estado desaparecido, la imagen de Kike se ha difundido mucho en las redes sociales para que pudiesen localizarlo. Del mismo modo, se hizo un llamamiento durante el certamen Estival Cuenca, donde trabajaba un familiar del fallecido. Todos los esfuerzos fueron en vano, y fue el pasado sábado 23 de septiembre cuando hallaron su cuerpo sin vida.

