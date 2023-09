¿Debería penalizar ‘GH VIP’ a Luca Dazi tras atacar la identidad de género de Albert Infante?

En la primera gala de GH VIP 8, los espectadores pudieron conocer a Albert Infante, una de las habitantes de la casa. Conocida por su paso por Got Talent, Albert explicó ya aquella primera noche que para dirigirse a su persona pueden utilizarse los pronombres él y ella, pero que se siente más cómoda con los femeninos. En su vídeo de presentación, del mismo modo, dejó claro que “pasa” de etiquetas y que vive la vida.

La identidad de género de Albert ha sido atacada dentro de la casa por uno de sus compañeros, Luca Dazi. Y es que en la gala del domingo a los nominados se les propuso la opción de saber si eran el más votado, pero tendría como coste una disminución del premio final. Los nominados (Luca, Karina, Álex y Zeus), no podían comentarle esta propuesta al resto de participantes, y más tarde, Albert cargó contra Luca por haber sido él quien desvelase la jugada.

Entre ellos surgió un cruce de reproches, en el que se vio envuelta la presentadora Laura Bozzo. “¿Pero qué estás diciendo ahora de que me estoy riendo de Laura, chica?”, recriminó Luca a Infante, diciéndole también “chico o chica”, usando su identidad de género como un ataque.

Infante no le pasó ni una. “Relajadito eh. Lo de chico o chica de esas maneras a mí no me lo dices”, le recriminó el de Got Talent. Las imágenes de ese desencuentro las compartieron en las redes sociales muchos espectadores, y muchos señalan en que la actitud de Dazi estaba marcada por la transfobia y que deberían expulsarle por ello.

Falta por saber si en la gala de este martes la organización tomará algún tipo de medida contra la estrella de TikTok. Lo cierto es que, hasta el momento, da la sensación desde casa que se está pasando mucho la mano con los comportamientos de los concursantes. Así, a Oriana se le permitió ver a su novio después de que este patalease en la jaula en la que estaba encerrado, y no supuso ningún coste para el premio final, tal como estaba anunciado. Del mismo modo, Pedro García Aguado fue un concursante infiltrado, y debía mantener su secreto; de no hacerlo, el premio común se reduciría de forma importante. El jugador de waterpolo acabó revelando su rol, y a pesar de ello, el premio no mermó.

