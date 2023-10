Chenoa reacciona a su breve mención en el documental de David Bisbal: "No soy a la que le tenéis que preguntar"

El documental sobre David Bisbal que ha dirigido Alexis Morante para Movistar Plus+ está disponible desde este 17 de octubre. Un film que repasa su trayectoria principalmente artística, aunque no evita tocar brevemente su faceta personal. Es, de hecho, ese apartado donde se ha generado la polémica, dado el escaso protagonismo que se le ha dado a la faceta sentimental del almeriense.

La aparición de Chenoa, así también como la de otras antiguas parejas sentimentales del artista como Raquel Segovia o Elena Tablada, es breve. Aunque, eso sí, tanto la extriunfita como la madre de su hija tienen un poco más de presencia; aunque comentado por los otros entrevistados del documental, expertos de música, periodistas y ejecutivos de discográficas.

Es más, su ruptura, que fue tremendamente mediática, se menciona, aunque el nombre de Chenoa no se nombra, enfocándose en cómo abordó Bisbal el que los medios de comunicación lo avasallasen. De hecho, se aprovecha el rompimiento para tocar de fondo la relación del almeriense con los medios.

Dado que el film, cuya duración es de 1 horas y 47 minutos, aborda los 20 años del almeriense sobre los escenarios, resultaba lógico que su etapa en Operación Triunfo se abordase especialmente al inicio de la cinta, pero no así cuando fue desarrollando su carrera años después de la primera edición del talent show. No obstante, Chenoa no ha sido ajena a la polémica.

El pasado 17 de octubre, la artista hispano-argentina acudió a Los 40 Music Awards. Dado la polémica generada, la prensa no dudó en preguntarle a la también jurado de Tu cara me suena sobre sus impresiones sobre el documental y que ella tenga una breve mención. "No lo he visto, pero creo que es una cosa muy bonita que a pesar de los caminos diferentes, hemos salido de Operación Triunfo los dos y seguimos aquí", declaraba a Europa Press, mostrándose así diplomática y ajena a la controversia.

Chenoa en Los 40 Music Awards 2023. Gtres

Es más, Chenoa buscaba recalcar que está enfocada en sus propios proyectos, especialmente el de ser la presentadora de la versión de Prime Video de Operación Triunfo, un reto con el que siente está cerrando "un círculo". "Yo estoy cerrando mi círculo presentando Operación Triunfo en la edición de 2023. Aparte de eso hay mucha gente que ha salido de esta plataforma", recordando que no sólo ambos siguen estando presentes en la industria, sino también otros rostros como Manu Tenorio, David Bustamante o Rosa López.

"Al final sigo aquí, estoy aquí cerrando un ciclo precioso. Estoy encantada de salir de ahí y de volver" ha zanjado, confesando que a pesar de todo le desea "lo mejor" al almeriense "y a todo el mundo siempre".

A pesar de querer dejar zanjada la polémica, Chenoa, momentos más tarde debía volver a responder sobre el documental. El equipo de Vamos a ver le preguntó sobre el film y ella volvió a ser contundente en no querer ofrecer una opinión sobre ello. "Yo no soy la que hago el documental, creo que debéis preguntarle al protagonista. Cumplo un sueño, cierro un círculo y presento OT", concluía.

