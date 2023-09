David Bisbal se abre como nunca: de la enfermedad de su padre a la muerte de su entrenador y su paso por 'OT'

David Bisbal (44 años) está de celebración. El conocidísimo cantante cumple 20 años en la industria de la música. Han pasado ya dos décadas desde que alcanzara la gloria, desde que conociéramos sus rizos platinos, sus alocadas coreografías y su gran voz. Ese era el sueño que tenía desde crío y que se hizo realidad con Operación Triunfo. El almeriense entró siendo un absoluto desconocido y salió como una estrella mundial.

Ahora, después de su larga y exitosa trayectoria, el artista que enloquecía las redes a mediados de este año por su frase viral "¿Cómo estan los máquinas?" se abre y muestra su lado más íntimo en Bisbal, un documental de casi dos horas de Movistar Plus+ en colaboración con Dadá Films & Entertainment y Universal Music Spain, que se estrenará el próximo 17 de octubre, y en el que hace un repaso de su vida personal y profesional.

El artista de Ave María cuenta su propia historia en los días previos al concierto con el que celebró esos 20 años de carrera en su querida Almería. En el largometraje dirigido por Alexis Morante (Sanz: Lo que fui es lo que soy, Héroes: Silencio y Rock & Roll, Camarón. Flamenco y revolución), Bisbal se abre en canal y desvela que el camino hasta llegar al éxito no ha sido fácil, que todo lo ha logrado gracias a la confianza en sí mismo y, sobre todo, al apoyo de su familia.

David Bisbal en el photocall de la premiere de 'Bisbal'. Gtres

En el relato se descubren hitos tan importantes como su paso por la academia de Operación Triunfo, momentos durísimos de su vida como el Alzheimer de su padre, Pepe; o cómo vivió la vorágine mediática de su separación con Chenoa (48) y con Elena Tablada (42)-madre de su primera hija, Ella-. Otros temas que se tratan son la relación con su hermano José María, que desapareció durante más de 30 horas en enero de este año, la muerte de su entrenador y fiel confiante, Eduardo, y la llegada de su gran amor, Rosanna Zanetti (35), su mujer y madre de sus dos hijos, Matteo y Bianca.

Este 5 de septiembre, la pareja acudía al FesTVal de Vitoria para la premiere del relato. El artista destacaba que habría sido imposible alcanzar la fama sin su familia: "Este documental era un pequeño homenaje a ellos. Mi sueño no estaría hoy presente sin ellos", señalaba ante los medios.

Asimismo, Rosanna mostraba su "orgullo" hacia su marido e indicaba que "su faceta profesional es primordial" y que la gente va a poder "conocer y tener más cerca esa parte de él".

Rosanna y David, en la presentación del documental. Gtres

Comienzos

Pero antes de triunfar en el talent show de La 1, David hizo sus pinitos como artista en la orquesta Expresiones, con la que estuvo durante más de dos años y con la que pudo cantar por primera vez frente al público. Él se estrenó con María de Ricky Martin. "En la orquesta Expresiones lo aprendí todo acerca de la música, exploré escenarios, descubrí el desarrollo de mi voz y conocí a unas personas que se convirtieron en grandes compañeros y en mi propia familia. Su esposa, María del Mar, fue la que me animó a que hiciera la prueba en la orquesta cuando tenía 18 años y, desde aquel momento, Pepe me cuidó como a un hijo más. 'El niño' me llamaban".

Detrás de aquel diamante en bruto estaba su padre José Bisbal, su madre María Ferre Montoya, su hermano José María y su hermana María del Mar. Para él, ellos fueron su "pilar fundamental". Su progenitor era un reconocido boxeador y ganador del título de Campeón de España en peso ligero antes de retirarse en 1976, tres años antes de que David naciera. "Me alegro de no haberle conocido como boxeador. Me siento orgulloso de haber tenido un padre que estuviera en el mundo del deporte y me hubiese encantado mirar por la mirilla de la máquina del tiempo y ver cómo fue ese recibimiento al ganar el título", confiesa Bisbal en el documental.

El Alzheimer de su padre

Convivir con el Alzheimer no es fácil, eso él lo sabe de primera mano, y en el documental muestra una pequeña parte de ello. El cantante llama a su padre, quien apenas le recuerda, Pepe, y le confiesa que, aunque él no sepa que es su padre y no se acuerde de quién es, el famoso sí se acuerda de él. "Te quiero mucho", le menciona. "Para mí lo más importante, por encima de la música y de mi carrera, es mi familia".

David Bisbal y su padre. Instagram

En febrero de este año, el intérprete de Bulería recibía el título de hijo predilecto de su Almería natal. Fue entonces cuando habló de la enfermedad de su padre y quiso darle las gracias. "El primer agradecimiento probablemente sea para mi padre que, desgraciadamente, hace un tiempo que, aunque siga estando presente, ya no está. Está en otro mundo completamente diferente, en el cual ya no nos reconoce a ninguno".

La muerte de Eduardo

Eduardo Meno, el "entrenador de los famosos" como Bisbal, Rosa López o David de María fallecía el 29 de junio de 2022 a los 56 años al no superar dos operaciones a las que se enfrentaba esa misma semana por un problema en la vena aorta. "Ahora sé que estarás en el cielo, estarás en el mar y en todas las partes donde quiera encontrarte", se lamentaba David a través de las redes sociales.

[David Bisbal, sobre su vida en familia: "No tenemos vacaciones, pero tratamos de organizar el tiempo"]

En este largometraje, el cantante se rompe en llanto al recordar a su amigo. "Nunca me he sentido solo, porque estaba Edu conmigo", indica entre lágrimas. Y es que, en cuanto a soledad, él es un experto. "Me tropecé tantas veces en el amor que llegué a pensar que había venido a este mundo para estar solo. Y justo en el momento en el que pensé en rendirme, llegó Rosannita, mi esposa, a mi vida".

Fue en 2016 cuando Rosanna y David comenzaron su relación y en 2018 cuando contrajeron matrimonio. Un año después, la venezolana da a luz a su primer hijo, Matteo y en 2022 la segunda, Bianca.

