David Bisbal, sobre su vida en familia: "No tenemos vacaciones, pero tratamos de organizar el tiempo"

David Bisbal (42 años) es uno de los artistas del momento. Todo lo que toca se convierte en oro y sus últimas colaboraciones musicales con Luis Fonsi (43) y Danna Paola (26) -Dos veces y Vuelve, vuelve- se han convertido en dos de los éxitos del verano. Inmerso en una gira que le está llevando por toda la geografía española, el almeriense ha contado lo feliz que está por su regreso a los conciertos en directo después de un parón obligado por la pandemia.

Disfrutando al máximo de su familia, el artista desvela además cómo se organiza para compaginar sus múltiples compromisos profesionales con un inolvidable verano en compañía de su mujer, Rosanna Zanetti (33). A pesar de su apretada agenda, el cantante confiesa que siempre consigue tener un momento solo para ellos y, por supuesto, también para sus tres hijos: Ella (11) -fruto de su relación con Elena Tablada (40), Matteo (2) y Bianca, que en octubre cumplirá su primer añito. Y es que el artista ha formado una familia numerosa de la que está totalmente enamorado.

David, bienvenido a Barcelona.

Muy contento de estar aquí es una tierra que siempre me ha recibido muy bien.

Actúa en el Festival Cap Roig con las entradas agotadas.

Yo tenía muchas ganas también. Sobre todo por todo lo que vivimos el año pasado que fue una gira bastante peleona porque queríamos hacerla en plena pandemia para los músicos, para mis compañeros. Y para la gente en general pues ahora las restricciones son un poco más suaves y se puede disfrutar un poco más de la gente. Aun así, estamos todavía con unas restricciones fuertes, pero eso no nos va a impedir sonreír, cantar y disfrutar de la música.

A pesar de la pandemia no ha parado, nos está haciendo disfrutar de 2 veces, ese tema con Luis Fonsi que ya es casi familia, ¿verdad?

Lo cierto es que es una rumba que quería compartir con la gente, la tenía guardada hace mucho tiempo, ya sabes que con Fonsi llevo muchísimo tiempo de amistad y con él sinceramente he vivido momentos grandiosos en la música. Además, seguramente lo veré como compañero mío en La Voz aunque él va a ser en la edición de adultos y yo en La Voz Kids pero seguramente estaremos cerca y nos vais a tener muy presente a los dos.

Muy bonito también el tema Vuelve, vuelve con Danna Paola.

Sí. A Danna Paola cuando la he conocido me he dado cuenta del éxito que tiene, la profesionalidad, como vive la música, y por qué tiene tanto éxito y es debido a cómo vive las cosas con la música. Así que contento en general, es un momento ahora que hay singles y hay que entrar de lleno en la radio.

Se ha atrevido con las rancheras también.

Yo si tuviera que elegir un género que no fuese el mío sin duda sería el regional mexicano primero porque es un país que me ha tratado con los brazos abiertos, desde el primer momento me han tratado como un mexicano más y he colaborado con muchos artistas mexicanos, Juan Gabriel (66), José José, Alejandro Fernández (49)... y ahora con Eric (50), con este sonido México, sinceramente ha sido la culminación, la continuidad de ese amor que le tengo al país.

2022 le depara los 20 años de artista en solitario.

Exactamente, el 20 aniversario lo estamos preparando con mucha ilusión puesto que hay muchísimas cosas que celebrar y también estamos preparando los próximos 20 años. Muchísimas gracias por el cariño, siempre me tratáis muy bien. Os quiero.

¿Qué tal Rosana y los niños?

Rosana también trabajando con proyectos al mismo tiempo. Nosotros no tenemos vacaciones como tal pero tratamos de organizar el tiempo del trabajo con los momentos libres y así nos salen algunos momentos muy agradables para disfrutar con la familia. Los niños están preciosos, gracias a Dios.

La pandemia también le ha servido para verlos crecer que a veces con el trabajo no se puede pasar todo el tiempo que se quisiera con los hijos.

Todos tuvimos que parar y a mí me vino bien sinceramente porque como tú bien dices habría sido diferente a habitualmente, viajando. Así que he visto crecer a mis hijos y he visto nacer a una también y los tres están guapísimos.

Y disfrutar de la pareja.

Nosotros tenemos nuestros momentos que es una maravilla y eso nadie nos los quita.

