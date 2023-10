María Pedraza asegura en 'La Resistencia' que no sabe cuánto dinero tiene en el banco: "Millones no he visto"

María Pedraza visitó este miércoles La Resistencia junto a Carlos Scholz para promocionar Awareness, una película que se puede ver en Amazon Prime Video desde el 11 de octubre. Precisamente, el programa de David bromeó que la competencia se promocionara en Movistar+ el rostro del equipo de la cinta, que se encontraban entre el público, con la cara de . "Aquí no puede salir gente de Amazon. Perdonad, ¿eh?".

Los actores no dudaron en 'devolvérsela' al decir que se trataba de un "programa con mala fama, he escuchado cosas horrorosas de aquí", tal y como bromeó Scholz. Pero lo que más morbo generó fueron las respuestas de la actriz de La casa de papel y Élite a las clásicas preguntas que hace el humorista a los invitados que acuden a su programa.

Y lo cierto es que Broncano tenía ganas de conocer las cifras de la intérprete de 27 años. "Los dos manejaréis pasta, pero intuyo que María...", dijo a lo que ella se adelantó a decir que iba a ser "muy sincera". "Estás más forrada que la hostia, María", soltó él. "Es que no lo sé. A mí las cuentas me las lleva mi gestor. Él me va diciendo los palos [de Hacienda] que me dan", añadió Pedraza.

Broncano lo intentó diciendo que le había "entrado [en el banco] una cantidad de pasta en los últimos años...", a lo que María reconoció que había sido "un gran año". "Tú estás en el grupo selecto de dos o tres personas que habéis estado a la vez en Élite y La casa de papel. Es el club de los millones de euros, el club de estar forrados", dijo el presentador de La Resistencia. "Millones yo no he visto", decía ella.

El cómico también preguntó a María Pedraza sobre el número de veces que ha tenido sexo en el último mes. La actriz tampoco se mojó en esta cuestión. "Creo que más que tú", respondió. "No te arriesgues que te puedes llevar un susto, que yo voy muy fuerte", dijo él preguntándola que por qué pensaba eso. "Soy muy de energías, te veo paradito", contestó. "Te has confundido", se resignó Broncano.

