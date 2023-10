España llora la muerte de Herminia en 'Cuéntame': así fue la histórica secuencia de su entierro

Fue imposible no reprimir las lágrimas. España entera lloró con la muerte de Herminia en el arranque de la última temporada de Cuéntame cómo pasó. Porque, en cierta forma, el personaje que interpreta María Galiana viene a ser como la abuela de todos. La promo de la serie de Ganga Producciones ya presagiaba que algo malo iba a ocurrir con Herminia, pero hasta que no lo vimos con nuestros propios ojos no fuimos conscientes.

Herminia murió a la edad de 102 años (1899-2001). Ley de vida. No obstante, como los siete capítulos de la última temporada irán desde 1994 a 2001, los espectadores continuarán viendo a la abuela en sus tramas. Su fallecimiento, precisamente, se produce en el año en el que concluye la serie. La secuencia con la que arranca el capítulo 407, Mercedes. La fuerza es historia de la televisión. Podría decirse que es comparable a la muerte del emblemático Chanquete en Verano Azul.

El capítulo de Cuéntame arranca con las campanas de la iglesia de Sagrillas tocando a muerto y un plano aéreo que empieza en el cielo y nos lleva hasta el cementerio. Allí se encuentra una desolada familia Alcántara. Están todos reunidos en torno a un agujero en la tierra. Antonio (Imanol Arias) y Mercedes (Ana Duato) son los primeros en aparecer. Él está muy serio, mientras su Milano se seca las lágrimas con un pañuelo.

María (Carmen Climent), que busca la mirada en alguno de sus hermanos, es la siguiente en salir junto a su novio (Carlos Serrano-Clark). Inés (Irene Visedo), Toni (Pablo Rivero), Deborah (Paloma Bloyd), Carlos (Ricardo Gómez), Karina (Elena Rivera), Paquita (Ana Arias)... Todos asisten a ese sermón del cura que casi nadie escucha en estas tristes celebraciones. Santi (Asier Valdestilla), el hijo de Toni, llora desconsoladamente.

Terminadas las palabras del sacerdote, Mercedes echa en un puñado de tierra en el interior de la sepultura. Después, Carlos deja un pequeño ramo de margaritas junto a la foto de su abuela. Aquí se descubre que el entierro es el de Herminia. El silencio y una música triste acompaña a los Alcántara a la salida del camposanto, donde los asistentes dan el pésame a Mercedes y Antonio.

Carlos (Ricardo Gómez) y Karina (Elena Rivera).

Llama la atención la frialdad de sus hijos al despedirse de sus padres ante un momento vital tan duro. "Vamos a ir saliendo para Madrid", dice Inés, la primogénita, mientras Toni sólo se atreve a decir un "bueno, ya hablamos, ¿eh?". "Nosotros nos vamos ya", espeta María. Únicamente es Carlos quien da un fuerte abrazo a su madre. "¿Se van todos? Mejor así... ¿Qué nos ha pasado?", pregunta una dolida Mercedes al ver que todos se van.

Una escena histórica de siete minutos en los que el espectador no puede despegarse de la pantalla. Una escena elegante y que nos prepara para el desenlace de la serie. Después de la cabecera, la serie salta a diciembre de 1994, donde se descubre el motivo por el que la familia acaba distanciándose: Antonio y Mercedes quieren dar su herencia en vida a sus hijos. Es la trama que envuelve a toda la temporada.

