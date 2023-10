María Galiana habla de la despedida de 'Cuéntame' en La 1: "El final de Herminia es morirse, evidentemente"

Me alegré de que fuera la última temporada de 'Cuéntame' porque me parecía muy feo que no nos despidiéramos.

Sí, tenemos muchísimo público de todos los pueblos de España que están absolutamente enganchados y que consideran a la serie como algo suyo. A mí me consideran de la familia, sí. Y me llaman Herminia.

No, a mí no me agobia nada.

Yo te lo diría no como una temática, sino como algo abstracto. La serie ha conseguido una cosa muy difícil, que es el equilibrio de una familia en la cual los conservadores nos veían extraordinariamente progresistas, por llamarlo de alguna manera, y los progresistas nos veían muy conservadores. Ha habido actores muy buenos que, siendo muy progresistas, los cuales no querían participar en la serie al principio porque les parecía que era tremendamente conservadora. Después vieron que no. Así que lo que lo que está claro es que realmente estábamos demostrando era una realidad palpable, que es el rebujón en el que vivimos, hablando en plata andaluz. Es esta especie de cosa que no sabemos muy bien en dónde estamos en cada uno de los diferentes períodos de la historia y a lo largo de las edades.

Mira, os soy sincera. Cuando se redactó la Constitución, mi opinión como historiadora era que si votaba que no, estaba con Blas Piñar, que era el que quería que votáramos que no. Si votaba que sí, no estaba conforme porque yo quería una Constitución donde no diga que España es un país católico confesional. Así que decidido abstenerme. Eso es muy difícil de aclarar para la gente que no lo ha vivido. Y desde entonces para acá calcúlate la cantidad de generaciones que ha venido. Nosotros hecho la historia de dos generaciones, una generación con 25 años y hemos contado la historia de 43 años, desde el 68 al 2001. 43 años es como dos generaciones. Luego, la primera generación ha visto lo que ha vivido y la siguiente generación ha visto lo que no ha vivido. Esa es la clave de nuestro éxito. Es una síntesis muy difícil porque a cualquier familia, desde el año 68 hasta el año 2001, ya se le hubiera visto el plumero, que era o de esta banda o de la otra banda. Han tenido ese especial equilibrio los guionistas, primero Eduardo Ladrón de Guevara y Patrick Barclay.

Mucha gente de muy diversa condición se ha visto identificada con nosotros. Mira, te voy a contar una anécdota. Me han puesto una calle en Sevilla y da la casualidad que está cerca de un instituto en el que yo estuve (Bellavista), pero no está en Bellavista. Y es una calle que está llena de chalets donde viven altos mandos militares. Me encontré al llegar a Madrid hace unos días en Atocha a un señor elegante, alto, distinguido, mayor, ex-militar... Y me dice: 'Nosotros vivimos en su calle'. Y yo dije: ¿En Santiponce? Porque también tengo otra calle. Y me contesta: 'No, la que tiene usted en Sevilla. Y a continuación dice: 'Nosotros somos de derechas y sabemos que usted no piensa como nosotros, pero que sepa usted que le han puesto ese nombre a esa calle los comunistas para darnos a nosotros la cabeza. Yo me quedé muerta. Eso sí, me dijo que había visto todos los capítulos de la serie.