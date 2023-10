Shaila Dúrcal corta a Sonsoles al hablar sobre trastornos alimenticios: “Nunca fui diagnosticada”

Tras 20 años sobre los escenarios, Shaila Dúrcal ha sido la invitada de este martes de Y ahora, Sonsoles. Allí, la artista ha recordado junto a la reciente ganadora del premio Planeta a sus padres, Rocío Dúrcal y Junior. “Tengo la gran bendición de que hay recuerdos y hay vídeos de mi madre, de mi padre, de nuestras participaciones en televisión, y es algo que me trae muy bonitos recuerdos. Echo mucho de menos a mis padres, pero a la vez tener esa poder tirar de esas fotos y vídeos”, afirmaba la presentadora.

Shaila calificó a Rocío y Junior como “una gran mamá y un gran papá”, destacando cómo cocinaban y cómo disfrutaban del hogar familiar a pesar de sus constantes viajes por trabajo. “Siempre intentaban que cuando llegaran a casa tuviesen tiempo de calidad como como familia. Mi madre, la pobre andaba de un lado a otro, pero siempre la familia era lo primero”, explicó a todo el público.

Sobre su carrera, Dúrcal contó cómo desde pequeña vio el manejo de Rocío sobre el escenario y cómo soñaba con seguir sus pasos. “Me atrevo a decir que desde los tres o cuatro años yo ya quería cantar, ya practicaba frente al espejo y me enfada cuando me sacaban del estudio”.

Tras ver varios vídeos sobre sus progenitores, cuando la charla estaba llegado a su fin, Sonsoles Ónega quiso poner sobre la mesa el tema de la salud mental. “Tú has tenido tus idas y venidas con trastornos alimenticios que ha superado...”, introducía la periodista, pero Shaila quiso hacer una aclaración. “No me gusta llamarlos así, porque en realidad porque en realidad yo nunca he sido diagnosticada con nada, entonces no se puede decir que he tenido un trastorno alimenticio. He tenido malos hábitos de vida, de comida, por así decirlo”, puntualizaba.

La artista invitada explicó que ha tenido problemas al alimentarse por su profesión, con viajes y cambios horarios, ya que no podía tener hábitos constantes. “A veces son las mil de la mañana, me apetece un sandwich por ponerte un ejemplo estúpido. Pero yo he batallado mucho con eso también porque va ligado con la parte emotiva”, se sinceraba.

La hermana de Carmen Morales también narraba al público cómo le había ayudado conocer su propio cuerpo y cómo asimilaba los hidratos de carbono o las proteínas. “Entonces sí comparto eso, mis batallas de sube y baja de peso, porque tengo un closet (armario) muy lleno de tallas”.

Sonsoles Ónega habló de la responsabilidad que se tiene al hablar de dietas, y Dúrcal mencionó cómo a ella le sobraba mucho peso y que está recibiendo mucha ayuda para bajar a través de una dieta drástica que le permita estar saludable. “Esto es muy importante y ha habido mucho tabú a lo largo de tantos años de buscar ayuda en ese sentido, psicológica y lo que te sirva a ti. Y yo creo que es algo muy bonito el llegados a este punto de poder compartirlo porque sé que hay mucha gente que me sigue a mí y hay gente que batalla igual diariamente y no saben cómo ese momento de cambio, y si puedo servir de ayuda, siempre lo comparto”, finalizaba la invitada.

