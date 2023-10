Valentina Zenere promociona ‘Élite’ en ‘El Hormiguero’: “Pongo reguetón a todas horas, es mi cafeína”

Una vez más, El Hormiguero se ha convertido el mejor escaparate para promocionar las series de las plataformas de vídeo. Y es que este martes acudió al programa que presenta Pablo Motos la actriz Valentina Zenere para hablar de la nueva temporada de Élite, que se estrena en Netflix el próximo viernes. Ella interpreta a Isadora, la DJ que llegó al centro Las Encinas en el año 2021.

La charla comenzó girando sobre los horarios. “Me gusta más el rodaje nocturno. El equipo se da cuenta, entro de mejor cara”, reconocía la invitada, que confesó su mal despertar. “El mal humor matinal me dura un ratito, porque si no se crea un bucle”, afirmó la actriz argentina, quien ya había estado anteriormente en el formato.

“Si hay alguien en casa, ¿el primer ratito en tu casa suele ser problemático?”, quería saber el presentador, posiblemente refiriéndose a novios. “Si es temprano es mejor no hablarme nada”, respondía la invitada, sin dar demasiada importancia a la cuestión. Para empezar con fuerza los rodajes matinales, Valentina recurre a la música. “Me pongo reguetón a todas horas. El reguetón es mi cafeína”, explicaba, pidiendo que le pusiesen en el programa uno de sus temas favoritos de la actualidad.

Pablo Motos quiso saber entonces por cómo se trata Valentina la salud mental, y si hace terapia. “Hago y siempre hice. Mis amigas hacen todas, pero más en Argentina, pero mis amigos españoles no hay muchos que vayan a terapia”, contaba. Para ella es importante acudir a profesionales de la salud mental porque es muy crítica consigo misma y tiene inseguridades todo el tiempo. En ese sentido, comentó cómo a veces puede subir una foto a las redes sociales en la que luzca bien, pero que la gente no sabe cuántas dudas le ha generado el compartir esa imagen.

En Élite, Valentina recibe los guiones en los que su personaje habla en argentino, pero a veces los textos no están bien escritos. “Me hago un lío. Ponen mal el ‘re’. Se usa para decir mega, es relindo. Re me muero de hambre. ¿La fiesta estuvo buena? Re”, contaba como ejemplos.

Una de las cosas que más gustó a Valentina Zenere fue hablar de su perro Tango, un gran danés, y con el que no tiene problemas para vivir con él. “Él en casa duerme todo el día, le encanta pasear, es muy cariñoso. Hace poco lo llevé a una playa durante la grabación de Élite y yo me probaba la ropa y el perro cada vez que iba a sacarme la foto me acompañaba. ¡Me hace mucha ilusión!”, reconocía. Sobre él, Pablo Motos quiso saber cómo son las deposiciones del can, y la invitada le explicó que son grandes y que en ocasiones tiene que usar dos bolsas. “A veces he salido con bolsa de basura normal, porque tengo una mano muy pequeña”, afirmaba.

La conversación continuó con la actriz hablando de su afición a la astrología. “El horóscopo me gusta bastante, soy capricornio”. Al saber que Pablo Motos es virgo, la artista argentina se alegró. “Nos llevamos rebien virgo y capricornio”. Sobre su signo, explicó que los capricornio “somos muy trabajadores, vamos muy para adelante” y se reconoció en ese sentido bastante workaholic.

