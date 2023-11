Lo que no sabías de 'First Dates': una participante desvela lo que les piden antes de la selección para grabar

First Dates abre sus puertas a buscar el amor de lunes a viernes, a partir de las 21:05 horas, en Cuatro. El programa ha sido partícipe de miles de encuentros, emociones y confidencias entre los solteros que acuden al emblemático restaurante madrileño en busca de su media naranja.

Lleva más de siete años en emisión en Mediaset, donde ha logrado hacerse un hueco en el prime time con historias llenas de sorpresas y romanticismo. Carlos Sobera es el presentador de First Dates y maître del restaurante. Está presente en los primeros instantes de las citas, donde se encarga de presentar a los participantes.

Aunque no todo es reality, al menos ocho de las parejas han tenido una cita en el programa han culminado en boda, incluso, han nacido nueve bebés. Sin embargo, otros de los asistentes no logran encontrar a la persona especial que buscaban en el primer encuentro del programa.

Como la premisa de este formato audiovisual es la búsqueda del amor, First Dates necesita encontrar perfiles que encajen con los demás solteros que acuden al restaurante, que se sientan comprometidos con el programa y que puedan dar juego y espectáculo en televisión.

Los 'daters' pasar por un proceso de selección ante la organización del programa que combina parejas para tener una cita real televisada. De hecho, antes de apuntarse al formato de Cuatro hay que realizar un cuestionario con preguntas que filtran los intereses a la hora de encontrar una pareja.

Las preguntas que realizan a los participantes de 'First Dates'

Así lo ha explicado la tiktoker Lin, que se presentó como concursante a First Dates. La joven ha mostrado en la red social TikTok junto a su prima @lagaletitachina cómo es el formulario que le piden para poder acudir al programa.

En concreto, una de las primeras preguntas es sobre las preferencias sexuales de los solteros. "Yo he puesto que soy pasiva, sumisa", ha comentado Lin, mientras su prima no podía parar de reírse. "¿Tendrías una relación abierta?", ha sido otra de las preguntas en las que Lin ha contestado que "no".

"Orígenes. Soy asiática, de pelo negro. Otros rasgos míos: tatuajes, he puesto", ha añadido Lin. "Tengo dos, uno de unos perros y otro de una flor de loto", ha explicado a su prima, que no sabía que tenía tatuajes.

A continuación, ha llegado el turno de las cuestiones que abordan el aspecto físico. "Piercings no tengo; retoques estéticos, tampoco; barba, tampoco". "En el look, yo he puesto estilo casual", ha señalado Lin a su prima, a la vez que leía todas las opciones que se mostraban en el formulario: "cani, bohemio, andrógino, sexy… tampoco. ¿Esto qué es? Punk, surfero, trendy, urbano, heavy, otros… Yo he puesto casual".

Otras de las preguntas que tienen que responder los aspirantes es sobre sus aficiones. Por su parte, Lin ha marcado "animales y televisión", aunque entre las opciones destacaba la de los "toros". "¿Hay hobby de toros? ¿Es un hobby? Dios mío, pobres, maltrato animal", han afirmado.

"Yo no soy de ningún partido, no voy a votar, no he votado nunca", ha seguido explicando Lin en la siguiente parte del cuestionario, que pregunta sobre la religión y la política. "¿Te gustan los toros?", vuelve a preguntar el formulario. Una pregunta que la tiktoker ha calificado de "obsesión".

