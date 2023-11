Fantasía en La 2: María Patiño imita a Beyoncé, pero Chelo García Cortés cree que es Chiquito de la Calzada

Netflix ha conseguido algo que hace años era casi una utopía. Algunos de los colaboradores de Sálvame acudieron este lunes a La 2 para promocionar el reality que ellos mismos protagonizan en la plataforma, Sálvese quien pueda. Kiko Hernández, Matamoros, Lydia Lozano, María Patiño y Chelo García Cortés visitaron el plató de Late Xou, el programa que presenta Marc Guiró.

Los tertuliano del extinto formato de La Fábrica de la Tele no ocultaron el éxito que están teniendo estos tres primeros capítulos de la primera temporada. "Somos el producto de Netflix estrenado en España con más éxito en el estreno. Ya veremos el recorrido que tenemos. Somos lo más visto de toda la historia de Netflix España en un estreno", presumió Matamoros.

El encuentro propició momentos de muchas risas. Y una de las culpables fue María Patiño. La presentadora de Socialité - su futuro ahora mismo es una incógnita después de la ruptura de la productora con Mediaset- confesó que lo pasó mal cuando se enfrentó a ver el reality de Netflix. "Me metí en la cama y me tapé la cabeza con la sábana. Me daba vergüenza. Luego me reí mucho de mí misma y de los payasos que somos", dijo.

Esto mismo demostraron en uno de los juegos del programa, en el que María Patiño tenía que intentar que sus compañeros adivinaran qué personaje famoso estaba imitando. Uno de ellos fue Beyoncé, pero Chelo provocó las carcajadas de todos al lanzarse diciendo, completamente decidida, que se trataba de Chiquito de la Calzada.

Las pullas también estuvieron presentes durante su visita. Sobre todo cuando el presentador les preguntó que con quién les gustaría coincidir en la segunda entrega de Sálvese quién pueda. Matamoros y Hernández, llenos de sarcasmo, escribieron en la pizarra el nombre de Paz Padilla, con quien no mantienen buena relación.

La cosa no quedó ahí porque, en el mismo juego en el que tenían que imitar a diferentes personajes, a Hernández le tocó Paz Padilla -qué casualidad- a lo que no dudó en ponerse una mascarilla y en hacer que se ponía una vacuna. Hay que recordar que Paz protagonizó una fuerte bronca en Sálvame tras unas declaraciones que hizo sobre el coronavirus.

María Patiño imitando a La Beyonsebe y Chelo diciendo que es Chiquito de la Calzada NO PUEDO #SálveseQuiénPueda #LateXou pic.twitter.com/8npiyb6tB0 — Diego. (@cabriadiego) November 20, 2023

Sigue los temas que te interesan