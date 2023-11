Carlos Franganillo, muy emocionado, se despide de la redacción de RTVE: "Ha sido un auténtico privilegio"

Fue la noticia del día y, quizás de la temporada. Mediaset España dio la sorpresa este lunes al anunciar el fichaje de Carlos Franganillo para ponerse al frente de la edición de prime time de Informativos Telecinco. El periodista de TVE sustituirá así a Pedro Piqueras, que se retira de la televisión después de una exitosa etapa que ha durado 17 años en la compañía de Fuencarral.

El movimiento es un golpe de efecto en el sector, pues Franganillo se encontraba en uno de sus mejores momentos al frente del Telediario 2. Se trata también de toda una declaración de intenciones de lo que pretende ser los servicios informativos liderados ahora por Paco Moreno.

Franganillo no debutará hasta 2024, coincidiendo con el lanzamiento de los nuevos informativos. La marcha del periodista dejó en una absoluta "conmoción" a la radiotelevisión pública. De hecho, el periodista ya no presentó la segunda edición del Telediario este lunes tras conocerse la noticia.

[¿Quién sustituirá a Carlos Franganillo al frente del 'Telediario' de La 1? Los nombres que más suenan]

El presentador aún no había reaccionado a su traspado a Mediaset. Hasta ahora. Franganillo se ha despedido de todo su equipo de TVE. "Para mí, estar en RTVE ha sido un auténtico privilegio y estar con vosotros un lujo", ha dicho emocionado a sus compañeros, consciente de que ha puesto la "cara al trabajo que se hace en esta redacción".

"Es un honor inmenso y quiero que lo sepáis", ha asegurado agradeciendo nuevamente todo el cariño que ha recibido por parte de la Corporación. "Creo que si me voy de aquí no es por ninguna pega con RTVE. Al revés, no tengo nada que recriminarle. Todo lo contrario, aquí me han dado y me habéis dado más de lo que podía soñar y me lo he pasado muy bien. Yo he venido aquí como un niño a un parque de atracciones cada día, y aquí hay buenos compañeros, amigos y gente que os voy a considerar parte de la familia", añadía.

Como decimos, Franganillo aterriza en los pasillos de Fuencarral con el reto mayúsculo de acercarse a las noticias que presenta Vicente Vallés en Antena 3. Llega avalado con el sensacional trabajo realizado, devolviendo a La 1 esa capacidad de ser referencia informativa de la actualidad. De hecho, los Telediarios vienen de conseguir su mejor octubre desde 2019 con un promedio del 11,7% de cuota.

Emotiva despedida de @cfranganillo de sus compañeros de @rtve .

Te echaremos de menos "Franga" pic.twitter.com/3u47UuQDhv — M.J Guerola (@guerola2014) November 21, 2023

Sigue los temas que te interesan