Salen a la luz las primeras imágenes del documental de María Pombo: toda su vida, al detalle

Prime Video ya tiene todo preparado para el lanzamiento de Pombo, la serie documental de la 'influencer' María Pombo. La plataforma ofrece a los seguidores de la creadora de contenido todas las imágenes sobre la vida de la mujer del empresario Pablo Castellano que no habían salido a la luz hasta el momento.

Siguiendo la estela de otras 'influencers' que han grabado su propio documental como Dulceida, Georgina, Marta Díaz o Twin Melody, ahora María Pombo ha presentado a sus más de 3 millones de seguidores en la red social Instagram el tráiler de la docuserie. En ella, contará con la presencia de toda su familia, incluyendo a Martín, su primer hijo.

La ficción ha sido producida por Komodo Studio en colaboración con Mediaset España. Sin duda, la decisión de María Pombo de presentar ante el público momentos inéditos de su vida, permitirá a la sociedad conocer mejor a sus allegados, como a sus hermanas, Marta y Lucía Pombo, que también son 'influencers'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

"Soy María Pombo, me dedico a las redes sociales y soy una niña con unos valores bastante marcados", así comienza el tráiler de poco más de un minuto que ha publicado en Instagram.

A lo largo de la secuencia, se pueden apreciar escenas que detallan los temas personales que María ha decidido abordar, como la detección de su esclerosis múltiple mientras estaba embarazada de su hijo o la llegada al mundo de su hija pequeña, Vega.

Así es 'Pombo', la docuserie de María Pombo

La docuserie está compuesta por cuatro episodios de 45 minutos de duración. Cuenta con la producción de Komodo Studio en colaboración con Mediaset España y está desarrollada y distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group. Pombo narrará el proceso final del embarazo de la concursante de El desafío y de los primeros días de vida de Vega, que nació el pasado 20 de junio, un mes antes de lo previsto.

En Pombo, se podrá ver a María embarazada de Vega mientras vive momentos diarios con Pablo y el pequeño Martín. Sus hermanas, Marta y Lucía, también tendrán sus propios espacios en el documental. Por un lado, Marta acaba de encontrar al hombre de su vida y prepara su boda.

Hay cosas que son sagradas. El 29 de noviembre llega #Pombo a Prime Video 💙 pic.twitter.com/Nv1iks8jaD — Prime Video España (@PrimeVideoES) November 14, 2023

Mientras tanto, Lucía transmite la presión que siente por aplazar su maternidad. Gabi, que nació en casa de las Pombo, es considerada como una hermana más. Por ello, también hablará sobre sus miedos. Sin duda, la intervención del padre de las Pombo, Vituco (Papín) es una de las más esperadas, ya que es conocido por revisar la manicura de sus hijas.

Así, habrá que esperar hasta el miércoles, 29 de noviembre, para ver el primer capítulo de Pombo en Amazon Prime Video. "Risas, llantos, confesiones y mucha, mucha familia. Porque hay cosas que son sagradas", señalan en la descripción del tráiler de la plataforma.

[La docuserie sobre la vida de María Pombo se estrenará en Amazon Prime Video este mes de noviembre]

María Pombo nació el 17 de octubre de 1994 y saltó a la fama por su relación con Álvaro Morata en 2014, cuando el futbolista jugaba en el Real Madrid. Después de su ruptura en 2015, María conoció a su actual marino, Pablo Castellano, tal y como confesó a Bertín Osborne en una entrevista en Mi casa es la tuya.

A través de sus publicaciones en Instagram, la creadora de contenido ha visibilizado esclerosis múltiple, enfermedad degenerativa que padecen su madre y ella. "Los resultados de las pruebas no han ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba. Efectivamente, tengo esclerosis múltiple y me empiezo a tratar con un tratamiento que es compatible con el bebé, que no le va a hacer daño", publicó en junio de 2020.

Sigue los temas que te interesan