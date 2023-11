La docuserie sobre la vida de María Pombo se estrenará en Amazon Prime Video este mes de noviembre

En las últimas semanas se había rumoreado que la docuserie sobre María Pombo llegaría a Netflix, pero finalmente no será así. Prime Video ha anunciado este viernes que Pombo -así es el título elegido- se estrenará este mes de noviembre. "Ofrecerá a la audiencia un lado nunca antes visto de los Pombo, una de las familias de creadores de contenidos más influyentes de España", se explica en la nota de prensa.

La docuserie está compuesta por cuatro episodios de 45 minutos de duración. Cuenta con la producción de Komodo Studio en colaboración con Mediaset España y está desarrollada y distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group.

Que María Pombo fuera hacer un docureality al estilo del de Georgina Rodríguez, Dulceida o Tamara Falcó no es algo nuevo. Allá por el mes de marzo, las Mamarazzis, el podcast de Laura Fa y Lorena Vázquez, informaron que la influencer estaba negociando con la plataforma hacer una docuserie que descubriera su vida más íntima.

"La super influencer narrará su gestación, su parto, su vida... como también hizo Tamara Falcó y todas las que están dispuestas a cobrar por contarnos su vida", aseguraron. Y, efectivamente, Pombo narrará el proceso final del embarazo de la concursante de El desafío y de los primeros días de vida de Vega, su segunda hija fruto de su matrimonio con Pablo Castellano, tras su nacimiento.

María Pombo es una de las famosas más cotizadas en redes sociales. Nacida el 17 de octubre de 1994, se dio a conocer por la relación que mantuvo con Álvaro Morata en 2014, cuando el futbolista jugaba en el Real Madrid. La pareja rompió en 2015, tal y como admitió ella a Bertín Osborne en una entrevista. Fue ese mismo año cuando conoció a Pablo Castellano, su actual marido. Pombo tiene otras dos hermanas, también muy conocidas en redes: Lucía y Marta Pombo.

A través de su perfil de Instagram, seguido por más de tres millones de personas, María Pombo ha visibilizado la esclerosis múltiple, enfermedad degenerativa que padece. "Los resultados de las pruebas no han ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba. Efectivamente, tengo esclérosis múltiple y me empiezo a tratar con un tratamiento que es compatible con el bebé, que no le va a hacer daño", confirmó en junio de 2020 en un vídeo.

