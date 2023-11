La peor nota en un examen de Bachillerato se hace viral: "Esto sí que es historia de España"

Todo el mundo tendría que haber hecho al menos un examen desastroso en su vida para aprender a lidiar con el fracaso y la frustración, pero también para saber relativizar los suspensos, que no son tan determinantes en los primeros años de formación. Aquellas pifias que presentamos con vergüenza durante nuestra juventud se quedaban entre el profesor y el alumno; sin embargo, las redes sociales han aireado no pocas catástrofes académicas hasta hacerlas virales.

Hasta las páginas de La Jungla han llegado innumerables muestras de este subgénero tan aplaudido. Recordamos, por ejemplo, la respuesta viral de una niña de 3º de Primaria a la que su profesora no pudo sino llamarle "ama" por lo que había escrito. También indignó mucho el comentario de un docente en la prueba que le estaba haciendo a un niño con TDAH y sorprendió aquel examen de Ingeniería Informática que tenía temática de Operación Triunfo.

Un alumno de la ESO confundido con Castilla-La Mancha también dio mucho juego en las redes, que sucumben de vez en cuando a intentar superar las preguntas de cualquier prueba que mida la inteligencia y que pocos consiguen superar. En esta ocasión, es un joven valenciano el que ha mostrado la que podría ser la peor nota de mundo, en su caso en un parcial de Historia de España de Bachillerato.

"¿Debes puntos al profesor?"

"Chavales, me he superado", anuncia en el tuit, en modo sarcástico, mostrando la fotografía parcial del examen, con una nota negativa de -1,93. Se pueden ver además las cuatro primeras preguntas sobre descripciones, identificación y explicación de diferentes conceptos de la materia, alguna de ellas puntuada con un 0,01 sobre los 2,5 puntos posibles. Sin duda, un ejercicio también de matemáticas por parte del profesor:

El tuit ha superado las 394.000 cuentas alcanzadas en la red social X, logrando cientos de comentarios al respecto, algunos de ellos confirmando que este tipo de notas negativas son más comunes de lo que nos puede parecer a los que hace tiempo que dejamos el instituto:

Sin duda, esta trama merece que el joven tuitero nos vaya poniendo al día a medida que avance la evaluación.

