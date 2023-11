La bronca de la madre de un 'influencer' al que Hacienda multó con 2.300 euros: "Te lo advertí"

Pocas cosas dan más miedo que recibir una notificación de Hacienda. La vida pasa por delante de nuestros ojos en esos minutos que tarda en llegar el cartero hasta nuestro piso: ¿qué habré hecho mal? ¿me equivoqué en la declaración? ¿he pagado lo que tenía que pagar? ¿iré a la cárcel? No se rían, que el dramatismo va en aumento cuando lo que está en juego es la cartera y no somos Shakira. Así que es fácil empatizar con el influencer que ha recibido una multa de la Agencia Tributaria y tiene que pagar 2.300 euros.

Se trata de Jadaay, un tiktoker con más de 165.000 seguidores en la red social, donde se presenta como un "amante del deporte y el humor" y sube vídeos de su día a día. Hace algo menos de una semana se grabó abriendo una notificación de Hacienda y se puso pálido al comprobar que se trataba de una multa en la que le reclamaban el pago de 2.300 euros. Aquello se hizo viral, pero el final de la historia es todavía más interesante porque ha entrado un nuevo personaje en la ecuación: su madre.

El joven, después de escribir sin éxito a Shakira para pedirle consejo, decidió recurrir a su madre, confesando que tiene que pagar "2.500 euros de aquí a dos semanas" y no tiene dinero para afrontar el pago. "Hablé con la gestora y me dijo que estaba incorrecto", intenta defenderse ante el enfado que se cocina al otro lado del teléfono: "Hacienda no pone nada incorrecto. Cuando te mandan una carta es porque lo debes, y tú tenías ese dinero", empieza la madre, recordándole que "te dije que lo guardaras, me dijiste que no lo ibas a tocar".

"Una madre da"

La mujer le explica que "has ganado más de lo que te tocaba" y repite que lo avisó, que le dijo "vendrá Hacienda y te crujirá", preguntándole a su hijo que si piensa que a ella el dinero le cae "del cielo". Finalmente, diciendo que "una madre da, no presta", el influencer consigue que acceda a transferirle 1.500 euros: "Pero la primera y la última vez. Si no me haces caso, yo no voy a volver a responder. Que es mucho dinero, hijo", advierte, pidiendo que cuando pague le muestre el recibo:

La mayoría de comentarios al vídeo, que han visto más de 100.000 veces, aplauden la actitud de la madre, valorando que "se ha enfadado porque ella veía venir esto, te lo advirtió, y te dijo que guardaras y ahora le toca a ella soltarlo". Además, le han aconsejado que puede también fraccionar el pago e ir abonándolo cada mes para así no tener que depender de que la mujer le deje el dinero.

