Hacienda avisa sobre la multa que te puede caer si no haces esto en la renta: hasta 250 euros de sanción

La increíble multa que te puede caer de hacienda si no haces esto en la renta

La campaña de la declaración del IRPF ya está aquí. Ante este trámite, un tanto tedioso y complicado, algunos ciudadanos deciden acudir a un profesional para que les realice la gestión. Sin embargo, otras personas optan por hacer la declaración de la renta ellos mismo, lo que puede dar lugar a que cometan errores y, en algunos casos, estos se pueden pagar con grandes multas.

Por tanto, si queremos evitar tener que hacer frente a algún multón, hay que estar muy pendientes a la hora de rellenar toda la información y comprobar los datos, además de tener toda la documentación preparada previamente.

Así, si no quieres que la declaración de la renta te acabe saliendo 'a pagar', como consecuencia de una multa, te recomendamos que leas los siguientes consejos. Por lo que a continuación, te contamos cuáles son los errores más comunes a la hora de hacer la declaración del IRPF.

¿Cuáles son los olvidos más comunes en la renta?

Una de las multas más habituales a la que tienen que hacer frente los contribuyentes es cuando se olvidan de presentar la declaración de la renta y, por ingresos, están obligados a tener que hacer este trámite.

En este caso, se puede ser sancionado con hasta un 20% del importe que le toque a la persona pagar a Hacienda, según la demora. Aunque, el mínimo en esta situación es un 5%, mientras que si es el fisco el que te tiene que devolver dinero, se trata de una multa fija de 100 euros.

Aunque, este no es la única multa, ya que también se pueden cometer otros olvidos en relación con presentar la declaración de la renta. Así, otros de los fallos más comunes es no calcular bien los ingresos que se van a declarar, pagar la cantidad incorrecta, no incluir el Número de Identificación Fiscal (NIF), olvidarse de las deducciones, e incluso incluir en la renta documentos falsos o erróneos.

Los errores habituales en la renta

Uno de los errores más habituales a la hora de presentar la declaración de la renta es no indicar de forma correcta el domicilio fiscal. La consecuencia de este fallo puede ser una multa, que acabe comparte del dinero que Hacienda nos iba a devolver.

Por tanto, indicar de forma correcta el domicilio fiscal será una de las primeras cosas que tendremos que mirar, a la hora de empezar a hacer la declaración del IRPF. Dado que se trata de una información muy importante para poder localizar al contribuyente, ya sea una persona física o jurídica.

Una equivocación a la hora de indicar el domicilio fiscal, puede parecer una tontería, pero suele tener como consecuencia una multa de Hacienda de hasta 100 euros. Entonces, en el caso de haber cambiado de domicilio y no haber incluido la nueva dirección en la renta, esto ya implicaría multa.

De igual forma, los errores en la autoliquidación de la declaración de la renta pueden conllevar multas que oscilan entre los 150 euros y los 250 euros.

Sin duda, la Agencia Tributaria se fija al detalle en cada información aportada, así como en cada casilla marcada o no. Por lo que, teniendo en cuenta que Hacienda se fija en el más mínimo detalle, lo mejor es no equivocarse.

¿Se puede modificar la renta presentada?

En el caso de equivocarse, existe la posibilidad de poder rectificar la declaración de la renta, a no ser que Hacienda ya haya realizado la liquidación provisional o definitiva, ni haya pasado el plazo de cuatro años de prescripción.

En concreto, hay dos posibilidades para solicitar una rectificación en la declaración de la renta, cuando el ciudadano se percate de su error. La primera opción es cuando el error perjudica al contribuyente y la segunda cuando el fallo perjudica a Hacienda.

En el caso de que perjudique a Hacienda, el afectado puede presentar una declaración complementaria. Para ello, debe de entrar en Renta Web y, desde esta aplicación, seleccionar la opción de 'modificar declaración presentada'.

Mientras que si el fallo en la declaración de la renta afecta al contribuyente, este debe acceder a su expediente a través de Renta Web y marcar la casilla de solicitud de rectificación para cambiar los datos.

Por tanto, si es el contribuyente es el que se da cuenta del error, puede solicitar la rectificación. Pero, si es Hacienda quien se percata del fallo y lo comunica al contribuyente, este se expone a ser multado.

