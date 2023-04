Carlota Planas, la 'Jorge Mendes' del fútbol femenino: la agente que fingió ser chico para jugar

Si hay algo que resumió durante años la infancia de Carlota Planas (Barcelona, 1992) fue su pasión por el fútbol. A día de hoy, todavía no es capaz de situar en el calendario la fecha exacta en la que comenzó su fanatismo y amor por el deporte rey. Quizás tuviera algo que ver el hecho de que en su entorno familiar fueran grandes forofos del Barça. Y quizás más aún el hecho de que ninguno de ellos —ni sus abuelas— se perdieran una sola cita de los azulgranas en el Camp Nou. Pero si hay algo de lo que sí que guarda recuerdos esta joven catalana es de estar siempre rodeada de balones y de regatear con ellos hasta a los muebles del pasillo de su casa.

Su objetivo siempre lo tuvo claro: llegar a ser jugadora de fútbol profesional. Pero la realidad es que el deporte femenino en la década de los 90 no era —ni de lejos— lo que ha llegado a ser a día de hoy. Y a pesar de ello, ni el machismo implantado en la sociedad de aquel entonces consiguió evitar que Carlota persiguiera su sueño hasta el final. Y todo ello aunque para lograrlo tuviera que cortarse el pelo y hacerse pasar por chico fingiendo llamarse Carlos para poder jugar un torneo escolar.

Ahora, casi dos décadas después de aquella anécdota, Carlota puede presumir de haberse convertido en una de las figuras que ha marcado un antes y un después en la historia del fútbol femenino. Y es que, en el año 2020, la joven catalana consiguió dar un gran salto tras crear Unik Sports, la primera agencia de representación de jugadoras de fútbol dirigida por una mujer. En la actualidad, Carlota representa a más de 30 jugadoras de la Selección Española y campeonas de la Champions League, como es el caso de Claudia Pina, Patri Guijarro o Misa Rodríguez, entre otras muchas. Y además, ha conseguido entrar en la lista de menores de 30 años más brillantes que elabora cada año la revista Forbes. "Es un indicador de que el fútbol femenino se está moviendo en la dirección correcta", explica a EL ESPAÑOL.

Fotografía personal de Carlota Planas. Cedida

Pero para conocer los orígenes de Carlota hay que trasladarse hasta Oporto, ciudad en la que pasó gran parte de su infancia. Una etapa de su vida en la que comenzó a idolatrar a los que se convertirían con el paso del tiempo en sus tres grandes referentes futbolísticos: Deco, Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

Pero no sólo había hueco para hombres en la lista. También se colaba ya por aquel entonces alguna que otra mujer, como es el caso de la estadounidense Mía Hamm, que fue de las primeras en hacer ver a Carlota que se podía vivir del fútbol. "En España no había ninguna, o por lo menos que yo conociera, y Mía fue de las primeras. Me sonaba y veía algún partido cuando podía, pero no era fácil en aquella época", señala.

Y no solo no era fácil el hecho de ver a mujeres jugar al fútbol, sino también la simple acción de jugar al fútbol siendo mujer. En Portugal, donde residió Carlota durante años, las mujeres tenían prohibido participar en torneos masculinos. Y, aunque parezca difícil de creer, hace 20 años todavía no existían los torneos femeninos. Un hecho que le llevó a convertirse en la Mulán de Oporto para poder participar en un campeonato escolar.

Cogió unas tijeras, se cortó el pelo, fingió ante todos ser un chico y le dijo a todos sus compañeros que su nombre era Carlos. Y a pesar de todo, nadie la descubrió. De hecho, fue nombrada mejor jugadora del partido y fue precisamente durante la entrega de ese premio cuando gritó a los cuatro vientos y ante la atenta mirada de los allí presentes que realmente era una mujer.

Fotografía de Carlota Planas durante su infancia en Oporto. Cedida

"La primera victoria fue conseguir jugar, aunque tuviera que ser otra persona para poder practicar el deporte que amaba. Ahora lo veo absurdo, pero en ese momento lo vi necesario. El colegio sí que lo sabía, pero me costó mucho que lo aceptaran. Cuando empecé a entrenar y vieron que era buena, los entrenadores y los compañeros luchaban para que pudiera jugar. También he tenido la suerte siempre de rodearme de gente que me ha apoyado", cuenta a este periódico.

Lo conseguido lo define como un auténtico sueño hecho realidad. Y no solo el lograr plantar cara al sistema haciendo que una niña jugara al fútbol rodeada de chicos, sino la normalización de que una mujer pudiera convertirse en futbolista. Pasados unos años regresó a España, pero la situación continuó siendo la misma. Carlota era de nuevo la única niña en el equipo masculino de su colegio de Castelldefels. Sin embargo, consiguió con 12 años entrar por primera vez en un equipo femenino y con tan solo 15 debutar en Primera División de Fútbol Sala. "Fui capitana de ese equipo y luego estuve ocho años en la selección catalana. Conseguí hacer un poco de carrera, pero nunca ha sido una salida ni para mí ni para nadie".

Ante la dificultad de poder vivir del fútbol, decidió estudiar Periodismo y Administración de Empresas. Y aunque nunca tuvo claro cómo explotar su trayectoria profesional, lo que sí sabía era que lo haría vinculada al deporte rey. Durante su etapa como modelo se dio cuenta de la dificultad que tenían las marcas para contactar con deportistas mujeres. Y fue esta necesidad el origen de 'Be Universal', su primer gran proyecto. Una idea que surgió con el objetivo de aumentar el reconocimiento y la visibilidad de mujeres deportistas y que sirvió como pretexto para crear 'Unik Sports', la primera agencia de representación de futbolistas liderada por una mujer.

Fotografía personal de Carlota Planas en el estadio Wanda Metropolitano. Cedida

— ¿Cómo vivió los inicios de estos proyectos? ¿Le pareció arriesgado adentrarse de esta forma en el fútbol femenino o sabía que era algo que tendría futuro?

— El riesgo no me da miedo y creo que en mi trayectoria profesional ha sido una ventaja. Ves que al final estás luchando por un bien mucho mayor. Mis jugadoras están cambiando la historia y ahora se han convertido en referentes de niñas y de niños. Se han convertido en la imagen de la igualdad y en el mensaje de que la mujer puede ser lo que quiera. Yo empatizo más con el papel de la mujer porque soy mujer y es lo que he vivido, pero yo sé que los hombres también lo han sufrido en otros sectores. A alguien se le ocurrió decir que el era más femenino que masculino o que el fútbol era masculino y no femenino. Yo lo sufrí. Las siguientes generaciones no tendrán que pasar por lo que yo he pasado para disfrutar de lo que les gusta. Y no tienen por qué dedicarse a ello, pero a un nivel de base, tampoco se podía antes.

— En muchas ocasiones se desconoce cuál es la figura de un agente. La sociedad cree que son una especie de intermediarios, ¿cuál es su verdadera función?

— Somos los malos de la película, pero creo que eso está empezando a cambiar. La gente piensa que somos una figura que firma contratos o que facilita la firma de acuerdos, pero en mi caso nosotros nos dedicamos 24 horas, siete días de la semana, a ellas. Somos sus personas de confianza que, aparte de firmarles un acuerdo deportivo y de patrocinios, nos encargamos de su área legal, fiscal, les damos asesoramiento en cualquier área… Cuando tienen cualquier necesidad las apoyamos.

Imagen de Carlota Planas junto a la jugadora del Atlético de Madrid Lola Gallardo. Cedida

El fútbol y la mujer

Carlota se ha convertido en la primera mujer en dirigir una agencia de representación de mujeres futbolistas. Una hazaña que valora como una gran responsabilidad, a la vez que un auténtico orgullo. "Muchas niñas y mujeres me han escrito diciéndome que han leído entrevistas mías, que me han visto, y que se plantean ser agentes y que les he abierto una nueva visión que nunca se habían planteado. Yo con conseguir que una niña o una mujer diga que me ha visto y que quiere ser agente, solo con eso ya estoy contenta", asegura.

— Le dicen que es la Jorge Mendes española. ¿Le molesta? ¿Se identifica con él?

— A eso siempre contesto que yo soy Carlota Planas y que prefiero ser así. Jorge Mendes es un gran agente, ha hecho historia. Es uno de los referentes. Es imposible compararme con un perfil como este y cada uno tiene su forma de trabajar, su historia y sus objetivos. Realmente prefiero que se me conozca por mi nombre y apellidos. Él es quien es y es una eminencia, pero no tenemos nada que ver en cuanto al camino que queremos hacer. Él está más enfocado a otras cosas.

A lo largo de su experiencia profesional, Carlota ha sido testigo de la gran evolución y progreso que ha vivido el fútbol femenino con el paso de los años. Cada vez son más los aficionados que apuestan por seguir los partidos, incluso aquellos que acuden a los estadios a animar a los equipos. Pero , la clave que ha conseguido impulsar el papel de la mujer en dicho deporte ha sido, nada más y nada menos, que la visibilidad.

"Si no eres visible es imposible que generes. La visibilidad viene de la mano de las apuestas que se están haciendo últimamente, por una demanda de la sociedad, porque estamos cambiando. Hace cinco años yo digo lo que están cobrando las jugadoras ahora y me dicen que estoy loca. Y es una realidad que cada vez crece y crece de la mano del nivel de ingresos que están generando", apunta.

Y no solo la visibilidad. También la sostenibilidad es importante. Y es que, tal y como cuenta Carlota a este periódico, los equipos masculinos de los grandes clubes generan actualmente más pérdidas que ingresos, a diferencia de los femeninos, que se están convirtiendo en las únicas secciones rentables para los clubes. "Esto pasa con la mayoría de clubes, la mayoría pierden dinero. Esto en el fútbol femenino no pasa y no tiene que llegar a pasar. Por eso los pasos hay que darlos poco a poco, con sentido", explica.

— Durante mucho tiempo las jugadoras han reivindicado una mejora de sus condiciones salariales. ¿Se ha conseguido?

— Las jugadoras nunca han pedido cobrar igual que ellos. Piden cobrar lo que generen, pero que se les deje generar. Llevamos 50 años de retraso en comparación con el fútbol masculino. Lo prohibieron y durante todo ese progreso que ha ido haciendo el fútbol masculino, el femenino ha estado parado. Pero sí que es verdad que el punto era la visibilidad mínima que demandaban y eso se está empezando a tener.

— ¿Y qué falta por mejorar?

— Condiciones de trabajo, a nivel laboral y económico. El 80% de mis jugadoras están en equipos en los que no tienen esos problemas, pero hay muchas jugadoras cobrando el mínimo de 16.000 euros brutos al año y se dedican todo el día a ser futbolistas. Y no pueden tener otros ingresos extras que no sean por publicidad. Faltan mejorar las condiciones de , de infraestructuras, servicios médicos potentes y una planificación nutricional acorde con que son futbolistas de Primera División. Hay equipos que si ves las meriendas o las comidas, alucinas.

— El otro día leí que Alexia cobra 110 menos que . ¿No le asustan esas cifras?

— Bueno, al final habría que ver cuánto genera Alexia, cuánto genera, cuánto cobran y ahí te podría dar una respuesta acertada. Sin eso, te podría decir mi opinión, pero seguramente me equivocaría. Para contestarte necesitaría saber eso. Dudo mucho que la diferencia sea de 110.

— ¿Y algún día se podrán llegar a equiparar los ingresos de las jugadoras con los de los futbolistas masculinos?

— ¿El fútbol masculino va a empezar a pagar a los jugadores realmente lo que generan? Si no va a ser así, es imposible que se pueda equiparar nunca. Y lo segundo, dependerá de lo que ellas acaben generando cuando se les dé la misma visibilidad que en el masculino. Al final el producto no se trata igual y es algo a tener muy en cuenta. El trato a la jugadora, a la liga, al producto, a todo.

La jugadora Claudia Pina, nueva embajadora de la marca Audi. Cedida

A pesar de los avances, todavía falta mucho camino por recorrer. Pero Carlota prefiere hacerlo paso a paso, sin pausa pero sin prisa. Y es que, tal y como afirma, la sociedad lleva años con una serie de ideas metidas en la cabeza imposibles de cambiar de un día para otro. "Las prisas nunca son buenas, pero en este caso son peores. En el fútbol venimos de un sistema muy arcaico regido por unas reglas que no se han actualizado. Lo hemos visto con la Kings League. Piqué la lanza y rompe todos los récords de audiencia", asegura.

Este domingo se configuraron los equipos de la Queens League —versión femenina de la Kings League—, y aunque son muchos los que consideran que no llegará a tener el mismo éxito que la versión masculina, lo cierto es que Carlota lo ve como una oportunidad de oro para acercar el fútbol femenino a la sociedad. Por ello, no dudó ni un momento en formar parte del equipo 'XBuyer' como asesora deportiva.

"Creo que es una buenísima oportunidad para que la gente que normalmente no consume fútbol femenino lo descubra. Y luego ya pueda decidir si les gusta o no. Además de los presidentes están las presidentas, que tienen otro tipo de público, se consume a través de otra plataforma, tienen otras reglas…", añade.

Polémicas

El pasado mes de enero, la indignación invadía las redes sociales tras la difusión de unas imágenes en las que, las jugadoras del Barcelona, tras haber ganado la Supercopa, se acercaban a una mesa a recoger sus medallas sin la presencia de ningún representante. Una acción que enfureció a los aficionados, acusando a la Federación de Fútbol de menospreciar al fútbol femenino.

"Bajo mi opinión personal, fue una falta de respeto. Al final tú juegas una competición que pertenece a la Federación y creo que ellos se tienen que encargar de dar sus trofeos. Ellas que ya están acostumbradas a vivir episodios, lamentablemente, como este. No le dan importancia, pero sí que les da pena porque es un título que les hace ilusión ganar. Es cuidar el producto. Luego ves en Inglaterra cómo hacen la entrega de trofeos y entiendes muchas cosas", explica Carlota.

— ¿A veces se echa en falta el apoyo de los jugadores de Primera División?

— Yo creo que sí que se están sumando cada vez más. Muchos ya han dicho públicamente que ven los partidos. Algunos van a los estadios. Creo que cada vez apoyan más. Los futbolistas del Real Madrid a veces van a ver los del equipo femenino, los jugadores del Barça las apoyan, las siguen en redes sociales, están en contacto... Creo que cada vez está más cerca, pero es un proceso que tiene que ser natural.

Carlota Planas junto a las camisetas de algunas de sus jugadoras. Cedida

Como agente, su mayor reto es poder prever cómo se moverán las cifras en los próximos años. Y es que, cuando firma un acuerdo de una jugadora con un club, es difícil poder acertar en lo que estás pidiendo, sobre todo durante los últimos años. Si echa la vista atrás, se siente orgullosa de lo conseguido. Y lo ejemplifica con casos concretos, como el de Claudia Pina. "Fue la primera jugadora que yo firmé como agente y que ahora renueve con el Barça o que meta un gol en el Camp Nou, es lo que me llena de orgullo", asegura.

Por ello, a pesar de que desconoce por completo qué será de su vida en los próximos años, una cosa tiene clara. Y es que le gustaría seguir de la mano de sus jugadoras, viéndolas crecer y ayudándolas a cumplir sus sueños. "Ver el brillo en los ojos de una jugadora cuando ha conseguido algo o firma un acuerdo importante es algo impagable. Y quiero seguir por esa rama", concluye.

