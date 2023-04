La "secta" de Yael vende su agua bendita en la Universidad de Barcelona : 1.400 dólares, 12 botellas

La cuenta atrás está en marcha: el próximo martes día 18 de abril el Paraninfo de la Universidad de Barcelona va a acoger un evento de astrología cabalística organizado por el grupo esotérico El Centro de Kabbalah, al que se ha vinculado, entre otros muchos seguidores, a la cantante Madonna. La reina del pop afirmó haber gastado diez mil dólares cada mes en beber el agua bendecida que este grupo comercializa. El líquido, tal como leemos en la web de El Centro de Kabbalah, "canaliza la energía curativa cruda" de uno de sus grandes Kabbalistas, el sacerdote Pinchas. Nada de esto suena muy universitario ni muy docto pero, según ha podido saber EL ESPAÑOL, el evento llevará por nombre Astrotalks, se celebrará en el histórico salón Paranimf de la Universidad de Barcelona y tendrá un coste de 26 euros por asistente, más 3 € de costes de gestión.

Al frente de este particular congreso estará Yael Yardeni, una conocida astróloga cabalística ligada al Centro de Kabbalah desde 1987. Ésta es parte de su biografía: "Gracias a su preparación en terapia de hipnosis clínica y regresiones de vidas pasadas, sus lecturas de cartas astrológicas no son nada convencionales. A través de ellas, Yael ha ayudado a muchas personas alrededor del mundo a cambiar sus vidas, mejorar sus relaciones y a conectar con sus propósitos de vida. (El tiempo de espera por una lectura de carta astral con ella puede durar hasta seis meses o más)". Yael está casada con Eliyahu Yardeni, el director del Centro de Kabbalah de Israel, tienen tres hijos y juntos han gestionado el Centro de Kabbalah de Los Ángeles durante años, a las puertas del cual ha sido fotografiada en varias ocasiones Madonna.



En cuanto al propósito del acto que tendrá lugar en el salón Paraninfo de la Universidad de Barcelona, la organización dice en la página de promoción del evento: "En el acto en Barcelona Yardeni va a explicar cómo van a afectar a todos y a cada uno los grandes eventos planetarios y cómo se pueden preparar para afrontar los cambios, incluyendo un pronóstico financiero para todos los signos del horóscopo hasta abril de 2024 y las áreas potenciales para negocios e inversiones, sector inmobiliario, acciones y criptomonedas".

Para Luis Santamaría, investigador de la Red Iberoamericana del Estudio de las Sectas (RIES), el asunto de la prosperidad económica es junto con la salud "una línea por la que están circulando mucho las sectas y pseudoterapias de la new age", como es el caso de El Centro de Kabbalah. Acerca de su creador, el estadounidense Philip Berg, afirma: "Era un antiguo vendedor de seguros que se convirtió en un vendedor de humo místico". Sucedió así: este judío ortodoxo, natural de Nueva York, acudió a Israel a estudiar la cábala (un esoterismo de origen judío) con un importante rabino de esta corriente, y luego creó su versión libre. Así, El Centro de Kabbalah vio la luz en el año 1965 en Nueva York, y a partir de los años 90 abrió en otros países y continentes, convirtiéndose "en una gran multinacional".

Según el experto en sectas, lo que hizo Berg fue "tomar ese esoterismo de origen judío y hacer que se conviertiera en una práctica para todo el mundo sin que los seguidores tengan que asumir la observancia de los mandamientos judíos", a lo que añade: "Al final nos encontramos ante una secta más del universo new age, que mezcla esos elementos judíos con cuestiones como la astrología, la reencarnación o la sanación".

A pesar de haber sido acusado por "diversas autoridades judías, como consejos rabínicos ortodoxos y reformistas, por estudiosos académicos de la Cábala y por asociaciones de estudio de las sectas", nadie ha conseguido tumbar este movimiento. "El Centro de Kabbalah utiliza estrategias típicas de las sectas como son acosar a sus críticos con demandas de calumnias y difamación, además de su método comercial que llega a la gente y explota las vulnerabilidades. Al igual que la cienciología que ha tenido una difusión másiva gracias a gente como John Travolta o Tom Cruise, también la Cábala se popularizó cuando entraron en ella Elizabeth Taylor y Madonna", añade Santamaría.

Agua milagrosa a precio de oro

Como apuntaba el investigador, la presencia de este grupo esotérico es mundial (en su web viene un listado con un total de 60 sedes repartidas por los cinco continentes), y en España están localizados en Barcelona, Valencia y Madrid. En cada una de ellas se celebran de forma continua eventos. Por ejemplo, el próximo 20 de abril, la sede de Madrid acogerá uno que lleva por nombre Luna Nueva de Tauro, en el que el instructor Paolo Mashe de Aguilar llevará a los asistentes a "profundizar nuestra conciencia de la influencia que cada signo astrológico tiene en nuestra vida". En este caso, ya lo dice el título, "el mes de Tauro da la bienvenida al regalo de la energía sanadora, una Luz que nos ayuda a alcanzar las alturas de la espiritualidad, la sabiduría y el bienestar".

En la misma página web también es posible adquirir todo tipo de merchandising. El agua popularizada por Madonna, también: por el módico precio de 1.440 dólares (1.311 euros) venden 12 botellas de agua bendecidas por el maestro Pinchas. Luego hay un hilo rojo, que es tal cual un hilo rojo de bobina, que supuestamente "nos protege de las influencias del mal de ojo, una fuerza negativa muy poderosa" y de "las miradas hostiles y las miradas poco amables que a veces recibimos de las personas que nos rodean". Por suerte, "el paquete incluye suficiente cuerda para aproximadamente 5-8 pulseras, dependiendo del tamaño de la muñeca", y tiene un coste de 29,95 euros.

La respuesta de la Universidad

La pregunta es clara: ¿cómo un acto de este cariz ha podido colarse en la Universidad de Barcelona? EL ESPAÑOL ha contactado con los responsables de la institución académica y ha solicitado una entrevista con un portavoz, pero al cierre de este reportaje no hemos obtenido respuesta. También nos hemos puesto en contacto con El Centro de Kabbalah y, en este caso, la respuesta ha sido rápida y positiva: la propia Yael Yardeni, la líder astróloga que conducirá el acto, ha respondido a todas nuestras preguntas por videoconferencia.

Yardeni ha afirmado estar "muy emocionada" con la que es su primera visita a España, y especialmente con el ámbito en el que se va a celebrar el evento ya que, dice, le encantan "las universidades desde el punto de vista cosmológico". Sobre por qué lo celebran en la universidad y no en una de sus sedes, remite a la logística, puesto que en el Paraninfo podrán "acomodar a más personas".

–¿A quién está dirigido este evento?

–Un filósofo francés escribió en los años 50 que el siglo XXI tiene que ser espiritual o no habrá un siglo XXI. La espiritualidad tiene que venir al mundo y la humanidad tiene que mejorar. Desde 1987 para mí como persona era muy importante traer estos principios, cosas que mejorarían la vida de las personas y harían que su vida se ampliara más, con más sentido. Lo que le falta a la humanidad es sentido. Kabbalah es eso, no es religión (esa es una de las trampas en las que las personas caen). Igual que nadie tiene que seguir la religión budista para practicar yoga, lo mismo pasa con Kabbalah, no necesitas ser judío ni ser hebreo, sólo tienes que ser un ser humano que quiere entender mejor el sentido de la vida. Así que literalmente estas conferencias están destinadas a quienes quieren lograr eso, mejorar sus vidas.

–¿Y quiénes están suscritos hasta el momento, han tenido acceso a los perfiles?

–Tenemos todos los perfiles. Desde 20 a 70 años, hombres, mujeres… Hemos recibido inscripciones de todo tipo de gente, y de distintas religiones también. Gente de los cinco continentes. Algunos vienen, aprenden algo valioso que pueden aplicar en sus vidas y continúan con sus vidas, otros se quedan y siguen estudiando con nosotros.

–Distintos estudiosos de la Cábala han considerado que EL Centro de Kabbalah no sigue los preceptos de la Cábala original y creen que está muy enfocado al negocio, como una multinacional.

–Somos una fundación caritativa en todo el mundo. Trabajamos con diferentes estatutos legales en diferentes países, pero somos una organización que no busca lucro. No conozco ninguna fundación que no recaude fondos para mejorarse a sí misma. Nuestra bendición es que hemos podido traducir un trabajo antiquísimo de Cábala para miles de generaciones que nunca se hubiera podido publicar, porque Cábala estuvo oculto y estaba desapareciendo. Somos tan avanzados y estamos tan a la vanguardia que hemos hecho disponible la Cábala traduciendo los principales trabajos desde el arameo al hebreo, del hebreo al inglés, al español… La recaudación que hacemos es para poder contratar a muchos traductores. Y también mucho de nuestro trabajo está destinado a publicar libros más amigables para el hombre común, con conceptos más fáciles de digerir para la humanidad. También para contratar universidades, dar clases en muchas partes del mundo... Eso es lo que hacemos y no creo que debamos pedir perdón por ello.

–He estado revisando la lista de artículos que venden en su página web: el agua de Pinchas tiene un coste de 1.440 dólares por 12 botellas. ¿Cuál es la razón para este precio tan elevado?

–El agua de Kabbalah sigue un proceso muy difícil. El cabalista del siglo XVI, Abraham Azulai, escribió un libro que expresa el valor del agua, y cómo debido al diluvio universal se contaminaron muchas aguas. Las características cabalísticas del agua son misericordia, salud… y el agua crea procesos de desintoxicación en el cuerpo y el alma del ser humano. Para poder sacar el agua correcta tenemos que conseguir un manantial específico que no haya sido tocado por ningún ser humano, y estas fuentes de agua deben estar dentro de la tierra. Hay muchas cualidades que este agua debe tener para ser saludable y que contribuya a la buena salud física y espiritual de las personas, así que encontrar estas fuentes de agua es muy difícil, no hay muchas en el mundo. Esta agua tiene que ser manejada con mucho cuidado, hay que meditar en esta agua y después de hacer meditaciones se embotella, y después se medita de nuevo con cantos positivos para atraer la luz, la limpieza... para que podamos sentirnos bien con ella. Todo esto son muchos pasos y es posible que esto se refleje en los precios.

–¿El proceso para elaborar el hilo rojo también es muy complicado? Porque su coste es también alto, de casi 30 euros aquí en Europa.

–Yo te invito, ven con nosotros al evento, y a nuestro siguiente viaje espiritual, en el que vamos a visitar los sitios sagrados de Israel. Iremos al lugar de descanso de una de las grandes cabalistas, Raquel la Matriarca. Allí llevamos un gran hilo rojo, cantamos hermosas canciones, hacemos meditaciones cabalísticas y literalmente envolvemos su tumba con este hilo rojo para que absorba sus energías, pues ella trajo la eliminación del juicio. Quiero que nos acompañes, por favor ven con nosotros a ver el proceso, es muy aleccionador y bonito. Desafortunadamente la humanidad no está muy madura espiritualmente, sufrimos recelos y envidias, esto nos daña porque lo que envías en tu vida es lo que recibes de regreso: el hilo rojo es un recordatorio de que no puedes ser envidioso y tienes que estar lleno de misericordia en tu corazón y en tu mente. Por favor, acompáñanos y esta experiencia va a responder tus preguntas.

–Yo se lo agradezco, pero debe entender que soy una periodista que está haciendo su trabajo, y me limito a preguntar por estas cuestiones. Y tengo una última: según la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, El Centro de Kabbalah es una de ellas. ¿Qué puede decirme sobre esto?

–Es un culto. Tenemos cientos de miles de miembros en todo el mundo. En el culto, por definición, se siguen las enseñanzas de una persona, mientras que nosotros tenemos casi doscientos maestros. Esta organización debería verlo más ampliamente, y yo estaría feliz de invitarlos a que escuchen a los maestros: la única respuesta para ellos es vengan, que no se encarguen de analizar todo desde detrás de un monitor. Esta es una oportunidad increíble que tenemos para ayudar a muchísimas personas, el mundo no ha madurado. Cuando eliminemos el egoísmo vamos a eliminar todos los problemas del mundo, hasta el calentamiento global. Lo único que va a funcionar es que cada persona eleve su conciencia, evite ser egoísta y abra su mente, porque puede que no esté en lo correcto; ese es el concepto de Kabbalah.

–Mucha gente prefiere escuchar a la ciencia, y según ésta la astrología carece de entidad empírica, es una pseudociencia.

Hay algo con lo que no podemos discutir y son los hechos. Pero yo puedo afirmarte que los movimientos se repiten en la humanidad con el mismo patrón astrológico. ¿Coincidencia? Es difícil pensar que lo sea. Analizando estos patrones astrológicos las cosas se repiten, las mismas alineaciones de estrellas traen las mismas cosas al mundo. Esto es simplemente observación, que es lo mismo que hace la ciencia. En 35 años de estudio tengo muchas pruebas de que las estrellas funcionan.

–Muchas gracias por atendernos, Yael.

–Gracias a ti, María, por favor ven al seminario, te estoy invitando para que vengas.

