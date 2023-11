Elena Rivera regresa a 'Cuéntame' para su final: "Lo que hemos grabado es un regalo para los fans"

Septiembre de 2001. Acompañado de Karina, Carlos viaja a España para reencontrarse con su abuela y con toda su familia después de muchos años sin verse. Pero el inesperado atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York altera, de repente, todos los planes.

Este es el punto de partida de Carlos, el heredero, el último capítulo que despedirá para siempre esta noche Cuéntame cómo pasó y que significará el regreso de Ricardo Gómez y Elena Rivera a la ficción que les vio nacer profesionalmente. Un episodio muy especial que también significó la despedida del propio equipo de la serie tras 22 años trabajando juntos.

"Para mí, y creo que para Ricardo también, nuestro final y nuestra despedida fue en 2018. Por lo que esto lo encarábamos de otra manera. Era un regalo, era para disfrutarlo mucho. Pensamos que era el privilegio de poder decir que formas parte del último capítulo de esta serie, que forma parte de la historia de España. Parecía que teníamos la herida más cerrada ya que ese dolor y ese peso ya lo tuvimos hace cinco años", comenta Rivera a BLUPER.

[Elena Rivera emociona a todos al versionar la cabecera de 'Cuéntame cómo pasó': "Un regalo para los fans"]

"Pero, luego resultó que el último día afloró todo. Nos dijeron palabras preciosas. Todo el equipo se ha portado de una manera impresionante. Nos trajeron unos ramos de flores", añade la aragonesa, que confiesa que se ha llevado el vestido final que lleva Karina en la última secuencia. "Y luego nos han dado un montón de fotos y también la alianza de matrimonio".

Rivera, que debutó en la serie en la séptima temporada, afirma que lo más bonito de esa vuelta a la serie ha sido "mantener esa complicidad que hemos tenido Ricardo y yo desde siempre, porque nos fuimos de la mano y hemos vuelto muy de la mano, hablando mucho para que todo tuviera su sentido al volver".

Su idea siempre fue que esa vuelta y ese final "no fuera una decepción. Lo que hemos grabado ha sido mágico. Muy bonito. Este final ha sido un regalo para los fans", añade Rivera, que salía de la serie en 19ª temporada bajo la excusa de instalarse en Nueva York junto a Carlos para comenzar una nueva vida.

Imagen del último capítulo de 'Cuéntame cómo pasó'.

De Karina a Paloma San Basilio

Mágico también ha sido su papel en Camilo Superstar donde se ha metido en la piel de Paloma San Basilio, más de dos décadas después de que imitara a la cantante en Menudas estrellas. "Ha sido mágico. Cuando me lo plantearon y, surgió la oportunidad, me insistían mucho en que era una colaboración pequeñita. Pero a mí me apetecía mucho. Ellos no sabían que yo había hecho de Paloma en Menudas estrellas. Así fue como una señal de la vida y tenía que hacer por recrearme en lo que hice hace veinte años".

Y al igual que en el último capítulo de Cuéntame cómo pasó, le dijeron que también tendría que cantar. "Yo sabía que había una canción que se tenía que interpretar. Lo que no sabía es si tenía que ser fiel a su tono de voz, si sería playback o que yo cantara. Cuando me plantearon la opción del papel y, sabían que yo cantaba, entendí que querían que cantase. Pero ya no sabía si iba a ser en directo en la escena. Y yo soy de las de que si hay que jugar, una juega. Creo que ha quedado muy bonito".

Elena Rivera en 'Camilo Superstar'.

Unas experencias musicales que le llevan a plantearse probar suerte en algo más musical. "Ha habido algunas opciones, lo que pasa es que es dificilísimo por fechas. Luego ya no solo es cuando te toca interpretar, sino que tiene muchísimo trabajo detrás. Mucho más que incluso una obra de teatro al uso. Ojalá surja la oportunidad en algún momento y se pueda cuadrar. La música es una de mis pasiones".

En cuanto a su papel en la serie de atresplayer y la relación de San Basilio con Camilo Sesto, Rivera cuenta que "no conocía nada" sobre la misma. "Entonces, cuando lo leí, me impacto mucho porque la relación de Paloma con Camilo y el musical es efímera, pero sí es intensa. Digamos que es el punto de inflexión para que luego el musical vaya por otro lado. Todos sabemos que la protagonista fue Ángela Carrasco, pero al principio se pensaba mucho en opciones y una de ellas era Paloma. De hecho, estaban convencidos de que tenía que ser ella, pero ella no estaba convencida".

¿Y ha estado en contacto con ella? "Me hubiera gustado. Ya hasta por contarle mi experiencia personal. Pero en ese momento no estaba viviendo en España. Ahora sí que está por aquí, así que ojalá me la encuentre".

Sigue los temas que te interesan