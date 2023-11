Willy Toledo critica a Calamaro por su apoyo a Milei y sus presagios para España: "Qué asco das"

La actualidad argentina y española se ha juntado estos días. Mientras el país sudamericano enfila los últimos días para las elecciones presidenciales, aquí se prevé una investidura movida después de una recién publicada ley de amnistía para el independentismo catalán y de un inicio de ciclo con un gobierno de coalición apoyado por diferentes partidos del hemiciclo.

Y esa decisión ha formado bandos. Unas de las caras más conocidas de esta polarización son Guillermo Toledo y Andrés Calamaro, quienes acaban de protagonizar la última polémica en redes. La controversia ha llegado después de unas palabras del cantante argentino en una publicación que después ha borrado, en la que reflexionaba sobre su apoyo al ultraderechista argentino Milei. Además, hablaba sobre que España se encamina hacia una "dictadura progresista comunista que podría reventar un país que hasta ahora ostenta una calidad exquisita de vida".

"Claro que me conviene no decir nada. Puedo ser cínico y mentiroso. Es imposible que vuelva una dictadura por varios motivos. Ganarme el aplauso de Instagram progresista me da vergüenza de tan fácil que es, demasiado sencillo y burro", explicaba Calamaro en la charla. Y sentenció: "Soy tolerante y culto, ustedes son vagos, resentidos, equivocados e hipócritas. Creen en Internet y la televisión. Son un meme, yo soy un hombre. Ni más ni menos".

Este infraser delira al hablar de una "dictadura progresista comunista" en Españita, apoya a un nazi como Milei que terminaría de destruir su país y, además, pone en duda la cifra de desaparecidos durante la dictadura fascista en Argentina.

Unas declaraciones que han tenido la reacción del actor, que no se ha quedado callado. "Este infraser delira al hablar de una "dictadura progresista comunista" en Españita, apoya a un nazi como Milei que terminaría de destruir su país", comienza expresando Willy oledo, conocido por sus polémicas en temas políticos. El ataque del intérprete no se ha quedado ahí, sino que continúa con una frase a modo de recordatorio: "Pone en duda la cifra de desaparecidos durante la dictadura fascista en Argentina". "Qué asco das", zanja el intérprete.

Gracias a esta respuesta, el artista argentino se ha convertido en trending topic tras asegurar que "hace apenas unos meses, España sucumbió a una campaña de miedo". "Está hundiendo al Reino en una suerte de dictadura progresista comunista que podría reventar un país que hasta ahora ostenta una calidad exquisita de vida", ha asegurado.

El cambio "que tiene sentido"

No es la primera vez que Calamaro se moja en política. Siempre opina sin remilgos y esta vez, con una sociedad argentina polarizada y un líder que aboga hasta por legalizar la venta de órganos, no se ha quedado corto. "El cambio por el cambio en sí mismo es una opción que tiene sentido en nuestro país", arrancaba el artista, en referencia a Javier Milei.

"Como la realidad dista de ser perfecta (es más bien todo lo contrario), es entonces cuando un cambio tiene sentido y es una opción deseada", ha dicho, indicando que ese cambio "discute el número exacto de 'desaparecidos' y propone un giro liberal inspirado en la Década Carlitos", en referencia a los años de gobierno de Carlos Saúl Menem, entre 1989 y 1999.

"El cambio propone desmantelar el Banco Central y un sistema mixto de financiación de asuntos de orden público como la salud y la educación. Reducir ministerios y secretarías, menos funcionarios. Por el contrario, el oficialismo no propone nada. Es la continuidad con la ilusión de un cambio que no sabemos en qué consiste", ha concluido.

