Esta es la cesta de Navidad más lujosa de España: piso, coches y oro "sin pagar a Hacienda"

Hace 15 años, en El Paisano tuvieron la idea de elaborar una "Gran Cesta de Reyes", un paquete navideño que fuese el más grande que se sortea en España y la verdad es que no hay nadie que le haya hecho sombra a este asador de Utrera, ubicado en la carretera nacional que une Cádiz y Sevilla. "Cada año no deja de crecer y no sabemos hasta dónde vamos a llegar", confiesan desde el establecimiento, que este año premiará con un piso, dos coches y hasta un lingote de oro al afortunado o afortunada que haya comprado el boleto ganador.

La cesta de El Paisano deja a la altura del betún a cualquiera de las que hayamos visto hasta el momento por mucha pata de jamón de bellota, embutidos ibéricos y conservas delicatesen que incluyera. Aquí, gastándonos 9 euros que vale la rifa, optamos a un apartamento en Sanlúcar de Barrameda, una autocaravana, dos coches (un Mercedes y un Cupra Formentor), una moto BMW, un lingote de oro de 250 gramos, un móvil Samsung, una Play Station 5, una tablet Lenovo, un portátil HP y un equipo de sonido LG.

Pero la cosa no se queda ahí porque hay que sumarle a lo anterior 12 tarjetas regalo de Carrefour de 300 euros cada una, un crucero por el Mediterráneo para dos personas y un viaje a Eurodisney para dos adultos y dos niños. En el apartado de electrodomésticos está la Thermomix, pero también lavadora y lavavajillas, frigorífico, aspiradores, freidoras, cafeteras, exprimidor, un lote de sartenes Magefesa, ollas, secadores y cepillo dental. Además, para hacer ejercicio tendremos una cinta de correr, dos bicicletas de montaña y otras dos para niños.

Y sin pagar impuestos

Con dos billetes de diez décimos cada uno para la Lotería del Niño de 2024, la sección de alimentación puede darnos de comer un año como poco: cinco jamones ibéricos, cinco quesos curados, cinco chorizos, cinco salchichones, cinco lomos, 10 garrafas de 5 litros de aceite de oliva virgen extra, 12 cubos de alubias, otros 12 de fabada, lentejas garbanzos, miel o pimientos, además de café, aceitunas, dulces, licores, pastas, arroz, conservas de pescado, leche, refrescos, cerveza, vinos e incluso productos de limpieza y aseo personal.

En este vídeo aparecían los ganadores del pasado año que, con la guasa habitual de El Paisano, también se adjudicaron los productos de su apartado "Anti-Empacho" que acompañan a la cesta: un bote de sal de frutas y una caja de Aero Red. Por si fuera poco, el local asegura que se hacen cargo de los impuestos correspondientes, la matriculación de los vehículos y la transmisión del piso con los gastos de notaría e impuestos.

"Además, ingresaremos a nombre del agraciado el importe correspondiente al valor fiscal del premio en la Agencia Tributaria. Esto es, el pago a cuenta del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas que estén en vigor en el momento de la entrega del premio, extendiendo al agraciado el certificado del mismo", afirman. Ahora habrá que esperar hasta el sorteo de la ONCE del día 5 de enero de 2024 para ver quién es el afortunado, pero mientras podremos ir comprando boletos sin tener que ir hasta Utrera a través de su web.

