La cantante María Isabel, sobre la amnistía: "Antes muerta que fascista"

Los pactos y acuerdos entre el PSOE y el resto de partidos políticos (Junts, ERC, EH Bildu, Sumar, PNV, BNG y Coalición Canaria) han desatado todo tipo de reacciones. Algunas de ellas se han traducido en manifestaciones, como las del pasado fin de semana en todas las capitales de provincia, contra la amnistía.

Tampoco se han quedado al margen famosos e influencers que, a través de las redes sociales, han querido mostrar su opinión sobre el actual momento político. Una de esas personas ha sido la cantante María Isabel, que se hizo famosa tras ganar Eurovisión Junior en 2004 con su tema ‘Antes muerta que sencilla’.

La cantante fue clara en su mensaje, al decir que España necesita “despertar” ante la situación política que vive el país. Una palabra que fue el germen de un sinfín de críticas. Entre ellas, que apoyaba a partidos políticos que están en contra de los derechos humanos.

La reacción de María Isabel

La cantante ha querido dejar claro lo que quería decir con sus palabras. Para ello, ha grabado un mensaje en vídeo que ha mostrado en Instagram: “Es curioso que cuando subes algo de música te comentan los fans, los que siempre están ahí apoyando. Pero cuando subes algo que no es del agrado de mucha gente pues como que te empieza a escribir todo el mundo a la vez”.

Y continúa: “He subido una cosa no porque apoye a un partido o a otro. De hecho, no apoyo a ninguno. Me parecen todos unos payasos. He dicho 'España despierta' en el sentido de que yo, en mi caso, no quiero que siga el país como está. No me parece bien pero tampoco quiero el otro extremo. Lo único que pido es que venga alguien en condiciones que mire por España, que mire por el país, y que se dejen de tantas tonterías”.

Más críticas

Estas palabras no fueron suficientes para que esas otras personas que piensan diferente parasen su arremetida contra María Isabel. De hecho, algunos llegaron a calificar su discurso como “vago”, y de no estar bien informada sobre lo que políticamente está sucediendo.

Entonces, la cantante ha dejado por escrito su posición en Instagram. Así, fue tajante al afirmar que “nunca jamás apoyaría a un partido que atenta contra los derechos fundamentales de las personas”. Asimismo, se reafirmó en su “descontento con la situación política actual”, a la par que dijo sentirse “defraudada con la incongruencia política”.

[Al menos 20 de los actuales diputados del PSOE se han pronunciado públicamente contra la amnistía]

También subrayó el hecho de que “yo esté en contra de una decisión política no me pone de forma inmediata a favor del partido opuesto. Aún así, prometo informarme más políticamente”. Tras dar las gracias por las opiniones recibidas, concluye de la siguiente manera: “Ya lo dije en una ocasión. Antes muerta que fascista”.

Sigue los temas que te interesan