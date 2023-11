"El negro está vivo": el grito de Bertrand Ndongo para desmentir su "sacrificio" en Ferraz

Las protestas en contra de la amnistía nos han ido dejando un reguero de anécdotas que se han amplificado en las redes sociales y esta vez han llegado demasiado lejos: matando a uno de sus personajes más mediáticos, Bertrand Ndongo, el conocido como negro de Vox al haber sido asesor de Rocío Monasterio en el pasado. Lo que empezó como un meme en la red social X a cargo de un tuitero del conocido como Team Facha, terminó con el protagonista involuntario del bulo teniendo que salir a desmentir su propia muerte en otro capítulo esperpéntico.

"Bertrand Ndongo ha sido capturado para ser sacrificado en Ferraz a las 20:00, será nuestro George Floyd", decía ese primer tuit escrito este lunes, desencadenando una tendencia a la que se han unido cientos de cuentas, dando a entender que el exasesor había fallecido en las protestas que se están celebrando desde el 3 de noviembre frente a la sede del PSOE. Horas más tarde, EL ESPAÑOL encontró al implicado en la manifestación, recogiendo que muchos presentes estaban bromeando con el tema.

El contexto el bulo hay que ir a buscarlo a la cuenta del propio Ndongo, quien publicó este lunes a las 13:43 horas un vídeo de su detención en la Universidad de Granada en 2022, asegurando que "cuando eres negro y eres de derechas, la izquierda aplaude eso que ellos mismos llaman 'abusos policiales'", y añadiendo también que durante aquellos hechos él había salido a defender a un hombre mayor que estaba siendo atacado en una protesta estudiantil contra la presencia de la ultraderecha en la facultad:

Cuando eres negro y eres de derechas, la izquierda aplaude eso que ellos mismos llaman “abusos policiales”.



Algunos me siguen mandando este vídeo alabando la actuación policial.



Defendí a un anciano que un par de cobardes agredían con total impunidad delante de la policía y lo… pic.twitter.com/Uc6juVVVnI — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) November 13, 2023

Tan solo 25 minutos más tarde, una cuenta del autodenominado Team Facha en X, que comparte asiduamente contenido de extrema derecha, convertía el vídeo de Ndongo en un meme y aprovechaba para anunciar su sacrificio. Suponemos que en ese momento no se imaginaba el revuelo que iba a ocasionar su broma:

ATENCIÓN: BERTRAND NDONGO HA SIDO CAPTURADO POR LAS FFCCS PARA SER SACRIFICADO EN FERRAZ A LAS 20:00



SERÁ NUESTRO GEORGE FLOYD pic.twitter.com/sksJoYJqFa — Jorgeaba (NN) (@AryanSpaniard) November 13, 2023

Sin embargo, como decíamos, el meme corrió como la pólvora y del chascarrillo inicial se fue deslizando ese supuesto fallecimiento del exasesor en las protestas, llegando a estar en la lista de tendencias su nombre y el de George Floyd, el afroamericano que murió a manos de la Policía estadounidense provocando una oleada internacional de indignación. Desde cuentas parodia que suplantan medios de comunicación hasta una supuesta captura de pantalla del Instagram de Vinicius, jugador del Real Madrid, toda la red social X se enteró del famoso "sacrificio":

LA PATRIA NOS LLAMA



Tenemos que entrar a Ferraz a recuperar el cadaver de Bertrand Ndongo



Está escondido en el sótano de la sede del PSOE en un sarcófago sumerio para evitar que lo incineremos en la pira ritual



El sacrificio debe ser completado — Jorge Navarro (@JrgNavarro02) November 13, 2023

Estoy deseando ir a ver esta película 😍



Bertrand Ndongo - El Sacrificio 🔥



¿Vosotros la veréis? 👀👇 pic.twitter.com/GQCmE42YqG — Tu pana de confianza (@TupanaRM) November 14, 2023

Hitler,el Cid Campeador y Primo de Rivera viendo desde el cielo el sacrificio de Bertrand Ndongo pic.twitter.com/urzCqGwtZv — larrylangosta (@laarrylangosta_) November 13, 2023

🔴 COMUNICADO OFICIAL

Desde el club expresamos nuestro pésame y agradecimiento a Bertrand Ndongo por su sacrificio y lucha por este país.

Asimismo, se guardará 1 minuto de silencio en el próximo partido de liga.

QEPD.💔 pic.twitter.com/Ato3MA3DjG — QUEVEDO GANG FC (@QuevedogangFC) November 14, 2023

🔴ÚLTIMA HORA | Fortnite homenajea al periodista y político Bertrand Ndongo. El camerunés fue sacrificado a las 20:00h de ayer en la calle Ferraz. El George Floyd "español", será eterno en el Battle Royale de Epic pic.twitter.com/5TQRoWdryJ — Naciu Xeraldinez 🪵 (@manu_miguelez10) November 14, 2023

🚨 VINICIUS JR se pronuncia sobre la muerte de Bertrand Ndongo



La estrella del Real Madrid, consternado por el fallecimiento del activista camerunés



Via Ig stories 📲 pic.twitter.com/ovseUzFgUd — Tiempo de Juego (@magicoartigas) November 13, 2023

De hecho, Ndongo se ha visto obligado a salir a desmentirlo él mismo, compartiendo un vídeo este martes desde el entorno del Tribunal Supremo. "El negro está vivo, estoy vivo", ha empezado diciendo, confesando que "no sé a qué ha venido la coña, cómo ha empezado la película". Asegura que mucha gente se ha puesto en contacto con él "llorando, tengo mi teléfono petado, y cuando he respondido la gente se ha asustado. Vamos a ver, que no he muerto, que estoy bien":

Que estoy VIVO cojones

¡No tiene gracia! pic.twitter.com/gENoYIGYdt — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) November 14, 2023

"Los que me queréis muerto, tendréis tiempo, necesitáis esperar", ha continuado, reiterando que "es una manipulación, todo eso es fake, el negro está más vivo que nunca". El tuitero Kilgore, famoso por sus montajes, no ha tardado en implicar a Iker Jiménez en el asunto y publicar un vídeo del que se ha reído hasta el propio Bertrand Ndongo:

Los memes los carga el diablo.

