La cruda visión de Reverte sobre la amnistía y lo que es "tener cojones": "No me pregunten más"

La convulsa situación política que estamos viviendo en España es un tema de conversación del que nadie puede escapar. Las protestas que se convocan en todo el país, con epicentro en la madrileña calle Ferraz para manifestarse enfrente de la sede del PSOE, continúan para alzar la voz contra el acuerdo entre los socialistas y Junts de cara a investir a Pedro Sánchez presidente esta semana en el Congreso a cambio de la amnistía a los implicados en el procés, con Puigdemont a la cabeza.

Han sido muchos los que en este tiempo han intentado que el escritor Arturo Pérez-Reverte opinase sobre el teme en la red social X, pero sabemos que el cartagenero, aunque no esconde sus opiniones, procura no posicionarse de forma partidista y esta vez no ha hecho una excepción. Bien es cierto que sus filias y fobias, después de tantos años, están bastante claras y él mismo suele remitir a los que preguntan a sus propios libros para dar a entender que todo está ya escrito en ellos.

Esta vez, además de la bibliografía, Pérez-Reverte ha ido a buscar a la hemeroteca o, más bien, a su propia tuiteca, para rescatar un comentario que escribió dos días después de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019: "Este tuit es de hace exactamente cuatro años, así que no me pregunten más sobre lo que ocurre estos días, por favor. Ya está todo dicho hace mucho tiempo", ha escrito este pasado sábado en su cuenta.

"Como un inglés en Marruecos"

Junto a sus palabras, Reverte ha publicado efectivamente una captura de pantalla en la que se puede leer el tuit al que hace mención, donde dice que "me gustaría poder mirar la realidad nacional (o como queramos llamar a este triste espectáculo) con la actitud y distanciamiento de un inglés en Marruecos", una frase que podría haber vuelto a escribir estos días sobre la cruda realidad política que nos rodea:

Este tuit es de hace exactamente cuatro años, así que no me pregunten más sobre lo que ocurre estos días, por favor. Ya está todo dicho hace mucho tiempo. pic.twitter.com/BshvXBHfJS — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) November 12, 2023

El mensaje ha tenido un alcance superior a las 315.000 cuentas, pero Pérez-Reverte no se ha limitado únicamente a este tuit, sino que ha publicado un segundo comentario relacionado con el contexto político. En este caso, se trata de una fotografía de diez ciudadanos que se manifestaron el pasado domingo en Leiza, Navarra, un pueblo de algo menos de 3.000 habitantes donde EH Bildu tiene nueve de los 11 concejales del Ayuntamiento, frente a los dos de UPN.

"Los diez de Leiza"

La imagen se ha hecho muy viral en redes y los protagonistas explicaron a la prensa que querrían haber ido a la concentración de la plaza del Castillo en Pamplona, pero justamente falleció un amigo y se quedaron al funeral. Al salir, tenían preparada la pancarta que ellos mismos habían elaborado con el lema "Amnistía no-ez" y que habían dejado colgada desde las ocho de la mañana, así que sobre la una de la tarde se concentraron para rezar.

Reverte tampoco se ha resistido a decir algo sobre la icónica imagen, donde además se ve a la gente observándolos en la distancia. Diciendo que la quería "para el archivo", el escritor ha valorado que la sacará "cuando un guiri me pregunte qué significa la expresión española 'tener cojones'" y entonces "le enseñaré esta foto de los diez hombres y mujeres de Leiza, Navarra: un pueblo de 3.000 habitantes donde la mitad vota a Bildu".

Para el archivo. Cuando un guiri me pregunte que significa la expresión española "tener cojones", le enseñaré esta foto de los diez hombres y mujeres de Leiza, Navarra: un pueblo de 3.000 habitantes donde la mitad vota a Bildu. pic.twitter.com/aQkoli6hkL — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) November 13, 2023

Este segundo tuit del escritor ha superado el millón y medio de cuentas alcanzadas.

