La crítica de una latina a la celebración de los Grammy en Sevilla: "No me gusta España"

La gala de los Premios Grammy Latinos se celebra este jueves 16 de noviembre en la ciudad de Sevilla, siendo la primera vez que saltan el charco y dejan suelo estadounidense en sus más de dos décadas de vida. Los galardones que otorga desde el año 2000 la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación se entregarán en la capital hispalense y las fiestas no dejan de sucederse en los días previos.

Rosalía, Shakira, Alejandro Sanz o Pablo Alborán serán algunos de los artistas que se reunirán en la capital andaluza, que ha cogido el testigo de ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas o Houston para albergar esta vigesimocuarta entrega en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Sin embargo, aunque en España estamos encantados con esta novedad, hay quien está realmente molesta porque hayan dejado de celebrarse en Estados Unidos.

Hablamos de @dreaatheb, una joven tiktoker con más de 104.000 seguidores en la red social, que se ha quejado de que los Grammy Latinos se celebren al otro lado del charco: "Como que hace mi vida peor", ha remarcado en un vídeo. Argumenta que "cuando dicen latino, realmente se refieren al latín y el español es un idioma basado en el latín", pero por esa regla de tres cuestiona que "¿eso no incluiría también el francés, italiano y portugués?".

"¿Dónde está el francés?"

Los premios reconocen el trabajo musical de artistas que cantan en español, portugués y otras lenguas de América Latina, siendo las condiciones para estar nominado en estos galardones y llegar a recibir el ansiado gramófono dorado. En cambio, aunque todo el mundo tiene claro este punto, la tiktoker lo llega a poner en duda para intentar sembrar polémica con la decisión de hacerlo en España: "¿Dónde está el artista francés? ¿Y el italiano?".

Si quería interacciones, la joven sabía perfectamente lo que estaba haciendo porque los españoles solemos ir en tromba cuando se detectan este tipo de críticas desde el extranjero y, de hecho, la chica ha terminado por desactivar los comentarios. Eso sí, después ha grabado otro vídeo, relatando que ella misma es latina y vive en Estados Unidos, pero su español no es muy bueno: "Voy a ser sincera, no me gusta España, no me importa", empieza.

Se toma con filosofía que le hayan llamado "ignorante" y afirma que "la mayoría de la gente que está enojada conmigo son españoles o son adolescentes", sosteniendo que no va a perder el tiempo en explicarse de nuevo: "Parece que toda España está invitada a los Latin Grammys y quiere decir que ojalá, que tienen buen tiempo y que hay mucha televisión. Y al mismo tiempo que a ustedes les encanta la música latina, ojalá que un día tengan la misma actitud con los latinos".

