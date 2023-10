El zasca de Pérez-Reverte a Pablo Iglesias por falsear su opinión sobre Israel: "Rata sectaria"

Espadas en alto entre Arturo Pérez-Reverte y el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, en la red social X, donde son muchos los que han dado la victoria de este duelo dialéctico al escritor, quien ha repartido zascas a diestro y siniestro para defenderse de lo que considera una tergiversación de su opinión sobre el conflicto entre Israel y Palestina. El exdiputado Pablo Echenique ha aparecido también como estrella invitada en este rifirrafe épico.

El génesis del conflicto hay que ir a buscarlo a la entrevista que Pérez-Reverte concedió hace algunos días al youtuber Jordi Wild, en la que abordaron también el tema de la guerra en Gaza. El escritor, tal y como acostumbra a hacer, no se cortó ni un pelo a la hora de exponer sus argumentos, procurando reflejar en todo momento la complejidad del asunto, el contexto histórico necesario para comprenderlo, y defendiendo además que "quien hable de buenos o malos no tiene ni idea"·

En cambio, una de las frases sobre la cultura occidental que se palpa en el modo de vida en Israel ha sido utilizada por el medio de Iglesias para tratar de ponerlo en el foco como defensor de la política israelí. "Sus valores son los democráticos europeos... Allí una chica puede llevar minifalda sin que la llamen puta y una mujer puede no llevar velo", decía Reverte, en la línea con la argumentación que había hecho también la comunicadora María Jamardo en X estos días.

Una información "errónea"

Así, metiéndolos a los dos en el mismo saco y despojando las palabras de Pérez-Reverte de su contexto, Pablo Iglesias tuiteó que ambos "apoyan a Israel durante su genocidio en Gaza a cuenta de las 'minifaldas'", enlazando con el artículo de su medio. Cabe destacar que los tuiteros aportaron verificación al tuit para contradecir al exvicepresidente, acusándolo de decir "una información errónea, dado que no se inclina por ninguno de los dos lados":

🇪🇸 🇮🇱 Pérez Reverte y María Jamardo apoyan a Israel durante su genocidio en Gaza a cuenta de las "minifaldas" 👇🏻 https://t.co/6LLMMw2yVT — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) October 30, 2023

Poco tardaría en aparecer Reverte para defenderse a sí mismo sin escatimar en apelativos para Iglesias, al que le dice que "las ratas sectarias como usted suelen ir a lo fácil", instándolo a "informarse mejor y no a través de sesgados terceros" antes de "echar sus cagaditas en el arroz". Le pedía además que se hiciera "un favor" y se lo zampase "entero, que no es muy largo, criatura":

Ya sé que las ratas sectarias como usted suelen ir a lo fácil, pero antes de echar sus miserables cagaditas en el arroz debería informarse mejor, y no a través de sesgados terceros. Hágase un favor y zámpeselo entero, que no es muy largo. Criatura. https://t.co/CYZgFklu0W — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 30, 2023

Antes de que Iglesias diera la réplica, Echenique llegó raudo y veloz para compartir de nuevo el artículo en el que acusaban a Reverte de legitimar el "genocidio" en Israel. "Es una barbaridad como todo lo que era defensa casposa de lo rancio se ha convertido en defensa de los crímenes de lesa humanidad", escribía el exportavoz de Unidas Podemos, al que también los tuiteros aportaron contexto asegurando que "eso es falso, la entrevista, su vida y sus libros indican que se está tergiversando una parte de la entrevista":

Pérez Reverte y María Jamardo apoyan a Israel durante su genocidio en Gaza a cuenta de las «minifaldas».



Es una barbaridad como todo lo que era defensa casposa de lo rancio se ha convertido en defensa de los crímenes de lesa humanidad.



Lean ⬇️ https://t.co/Sw2VF7QfAw — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 30, 2023

Reverte no estaba muy dispuesto a perder tiempo con Echenique, así que le respondió con el mismo tuit que le había escrito a Iglesias, añadiendo que "supongo que entre basura sectaria como ustedes dos hay confianza" y acusándolos de "trincar y vivir del mismo turbio negocio":

Comparta el tuit, Echenique, en la mucha parte que le toca. A medias, o sea. Supongo que entre basura sectaria como ustedes dos hay confianza. Después de todo, ambos trincan y viven del mismo turbio negocio.https://t.co/iHlqdnYFT8 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 30, 2023

Entretanto, Iglesias regresó a la palestra para intentar defenderse del escritor, intentando mofarse de él al emplear un lenguaje más propio de la saga del Capitán Alatriste. "Le agradezco su elegante forma de ejercer el derecho de rectificación", empezaba diciendo, valorando con sarcasmo que se le nota "la academia y la hidalguía" y pidiéndole que "no me proponga usted un duelo; el miedo me impediría medir mi espada con la suya":

Le agradezco su elegante forma de ejercer el derecho de rectificación. Se le nota la academia y la hidalguía. No me proponga usted un duelo; el miedo me impediría medir mi espada con la suya. Pero si quiere usted debatir en público de Israel y Palestina, por mi parte encantado https://t.co/g2lNIz1Xl3 — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) October 30, 2023

Remataba Iglesias emplazándole a "debatir en público de Israel y Palestina", algo que él haría "encantado"; sin embargo, Arturo Pérez-Reverte no parece haber valorado en serio la propuesta porque en su respuesta se ha valido de aquellas palabras que el propio exlíder de Podemos dedicó a la periodista Mariló Montero y la replicó que únicamente debatiría con él "si promete azotarme hasta que sangre":

Sólo si promete azotarme hasta que sangre. https://t.co/2tQeLKIQ5X — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 30, 2023

Este duelo dialéctico ha contado con un gran público, en su mayoría seguidores de Reverte que le han dedicado esta ovación final:

Entre el Javier Tebas vs Jorge Calabres y el Arturo Pérez-Reverte vs Pablo Iglesias, la verdad es que a @IbaiLlanos se le está quedando un cartel para la Velada Del Año 4 histórica. — El Músico Futbolero (@Varo10Guti) October 30, 2023

Jaque mate a Iglesias. — Omar at TX (@omarslopezarce) October 30, 2023

Madre mía. Pablo recoge los piños, anda. — Menos drama. (@menos_drama) October 30, 2023

Desde la equidistancia: le ha dado a usted una clase de estilo y buenas maneras. — Señor Ramone (@joey_ramone_2) October 30, 2023

Uno de los maestros del zasca en la red social.

