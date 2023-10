Una joven casi se arruina por ser 'influencer': "Era adicta, sentía conexión con el mundo exterior"

Lo normal es mostrar esa vida de lujo y brillantes. Coches de alta gama, grandes mansiones y todo tipo de ornamentos: un 'influencer' se maneja en este terreno. Y eso atrae firmas y más seguidores. También a incautos que ven en esas personas un modelo de vida. Aunque no sea fácil ni sea un reflejo de la mayoría: sólo unos pocos llegan a tener cierta popularidad y pueden vivir de eso.

Es más: cada vez son más los que en lugar de triunfar en estas redes cuentan historias negativas. Una de ellas es Sarah Bartlett, una joven de 37 años de Bristol que aún debe miles de euros por intentar sumarse a este oficio. Lo ha contado en su perfil de TikTok, retrocediendo a 2015. Entonces, esta inglesa ganaba 33.924 dólares al año (unos 32.000 euros) trabajando en recursos humanos. Logró un ascenso y se compró un coche nuevo con una tarjeta de crédito sin intereses.

Así llegó la primera deuda: descubrió el atractivo de las tarifas de transferencia, es decir, que empezó a mover el dinero de una tarjeta de crédito a otra. "Siempre he sido una persona a la que le encanta gastar dinero. Me gustan las cosas brillantes, las más nuevas", confesó la joven en South West News Service.

Bartlett añade otro factor a este gasto: las redes sociales. "Me gustan las cosas buenas de la vida y probablemente no tengo los medios económicos para hacerlo, pero no quería que las experiencias terminaran", ha explicado. Una serie de compras que empezó a llevar a cabo para tener las mejores fotografías en sus redes sociales. "Presenté una 'imagen de Instagram' que había creado con este estilo de vida y que tenía que mantener. Yo también quería sentirme parte de un grupo. Recibir algo en la publicación me hizo sentir una conexión con el mundo exterior", explica.

"Cuando estaba en la escuela me acosaban mucho y no me sentía incluida y es algo que he estado persiguiendo para no sentirme como me sentía mientras estaba en la escuela", justificaba sobre sus decisiones. Se le fueron sumando las cuotas que tenía que pagar por las tarjetas, las del pago del coche o las de la hipoteca de la casa, hasta que hubo un momento en que la deuda sobrepasaba los 14.000 euros en ocho tarjetas de crédito.

Una vida por encima de sus posibilidades que estuvo a punto de llevarla a la ruina. Pero decidió hacer frente a este traspié económico y pedir ayuda. Pidió asesoramiento para afrontar sus problemas a la hora de comprar y Bartlett ha vuelto a la normalidad. Tal y como muestra en una segunda parte de su historia, de los alrededor de 2.400 euros que debía en 2022, ahora solo debe unos 1.000. "Definitivamente, me sentí adicta. Y dejé el dinero en un segundo plano porque disfruté el golpe de dopamina. Lo estuve ignorando hasta la llamada de atención", ha reflexionado.

"Me avergonzaba bastante, así que no le confesé nada a mi familia hasta enero", añadía. "Todavía estoy un poco preocupada por volver a caer en eso, pero estoy muy orgullosa de haberlo paliado y de ser más abierta al respecto para romper el estigma que tiene la gente", ha narrado. Una de sus intenciones, de hecho, es alertar sobre estos problemas. Tal y como ha insistido, nadie enseña a los niños cómo funcionan estos préstamos o cómo juegan las redes para cobrar dinero.

Otros casos parecido

José Ángel Peregrina, nombre real del conocido tiktoker 'El Patica' -que se ha hecho famoso por mostrar a su público su particular día a día rural y, sobre todo, por enseñar sus grandes comidas- ha revelado ahora un aspecto muy importante de su vida, parecido al de la chica inglesa. Se trata de cuánto gana haciendo los vídeos que sube luego a la red social china. 'El Patica' es actualmente uno de los creadores de contenido de TikTok más populares de toda España y, sin embargo, lo ha dejado claro en una entrevista con el rapero y youtuber Mowlihawk.

En esta charla, 'El Patica' ha narrado lo que ha recibido por ejemplo en su último pago: "Pues te voy a decir la verdad. Este mes pasado he cobrado 86 euros. ¿Tú te crees que con eso me puedo ir a Miami?". José Ángel bromeaba así sobre sus ganancias tras ofrecer un dato que ha sorprendido y mucho a sus seguidores, quienes pensaban que el granadino recibía mucho más dinero por su actividad en redes.

