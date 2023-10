El rapapolvo viral para los jóvenes que no ceden su asiento a mayores en el bus: "Un respeto"

Que seamos cada vez una sociedad más individualista no ayuda a avanzar en civismo y una buena muestra de ello nos la encontramos a diario en el transporte público. Un gesto tan interiorizado durante décadas como es el de ceder el asiento a personas mayores o con movilidad reducida ahora parece una excepción, como hemos podido comprobar en el vídeo de un tiktoker gallego que se ha hecho viral en las últimas horas.

Ángel, que se hace llamar @oveyanejra en la red social, es un psicólogo y maquillador que vive en A Coruña y cuenta con más de 200 seguidores. "Muy fuerte lo que me ha pasado, cada día las nuevas generaciones están muchísimo peor", se quejaba esta misma semana, admitiendo que no se puede generalizar, pero "en estos casos es imposible no perder los nervios y más aun si una persona mayor está pasando un mal rato".

Explicaba en su vídeo que estaba yendo en el bus urbano cuando se subieron muchos jóvenes en la parada de un centro comercial, de 13 a 18 años, y unas adolescentes se sentaron en los asientos reservados sin necesitarlos. "De repente aparecieron unos abuelos de 80 u 85 años, que cualquier persona al verlos les dejaría el sitio, pero las niñas se quedaron allí", afirma el tiktoker, indignado, relatando que él ya llevaba un tiempo levantado.

"En idioma conductor"

"Las miré y les dije: 'Oye, perdona, ¿os habéis dado cuenta de que hay señores mayores que quieren sentarse?' Y se me quedan mirando antes de decirme que habían llegado antes que ellos", continúa indignado Ángel, que no dudó en ir a hablar con el conductor para pedirle que les llamase la atención. "Se paró y fue a decirles a las chavalas lo que les había dicho yo", confirma, antes de sostener que una de las niñas lo amenazó con hacer un TikTok sobre el tema:

#respeto #juventud #valores ♬ sonido original - Angel @oveyanejra Muy fuerte lo que me ha pasado.Cada día las nuevas generaciones estan muchísimo peor. Obviamente no se puede generalizar, pero en estos casos es imposible no perder los nervios. Y más aún si encima una persona mayor está pasando un mal rato! Tú que harías? #educacion

"Yo también tengo TikTok y voy a hacer otro", les contestó, reflexionando que él a su edad estaba en casa haciendo los deberes, y pidiendo además "un poquito de respeto", considerando que hay que educar mejor a las nuevas generaciones. El vídeo de Ángel ya tiene más de 30.000 visualizaciones y más de 300 comentarios. "Ayer me pasó en el metro, gente a rebosar, jóvenes sentados y una anciana de pie, les llamé la atención", "gracias por tu empatía, educación y respeto", "es una tónica general en los usuarios del transporte público", "poco se habla de la falta de empatía de algunos jóvenes" o "mi madre cogió el tren en Barcelona con 83 años y bastón y se levantó un señor porque a ocho jóvenes de 20 años no les dio la gana" son algunos de ellos.

