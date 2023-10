Las 3 cosas comunes del 'súper' en España que flipan a los americanos: "¿Tienen cabeza?"

Dentro de este género de virales que son los choques culturales, el subgénero dedicado a los supermercados es uno de los más sorprenden, pero ni mucho menos es lo único con lo que alucinan los americanos que visitan España. Son muchas las cosas que hacemos como algo habitual y suponen para ellos un descubrimiento: desde poder elegir el orden de los apellidos que llevarán nuestros hijos a secar la ropa al sol.

Durante estos meses les hemos visto sorprendidos al ver carne de conejos en los supermercados, pero también nos miran con envidia por nuestra recogida de basuras. Alucinan con que una botella de vino cueste solamente 3 euros o con la existencia de un mueble típico en las cocinas españolas en el que dejar a escurrir los platos sobre el fregadero. Ahora, una familia de nómadas digitales que va teletrabajando por países de todo el mundo, nos descubre cuáles son esas tres cosas que les han dejado en "shock" al visitar Mercadona.

The Fredette Family está pasando este mes de octubre en la Costa del Sol, haciendo vida en Nerja y trabajando o estudiando en un coworking, disfrutando a la vez de las costumbres españolas. Las tres cosas que más les han llamado la atención son para nosotros totalmente normales. La primera es que los huevos y la leche están a temperatura ambiente, no están refrigerados en el súper a no ser que se trata de leche fresca, puesto que no es necesario en ninguno de los dos productos.

"Choque cultural"

Su segundo descubrimiento tiene que ver con la posibilidad de abrir los paquetes de botellas de agua o de casi cualquier otra bebida para poder llevarte solamente la unidad que quieres, algo impensable en Estados Unidos. Por último, y esta sí que parece la más novedosa, es que les ha sorprendido muchísimo que el pescado se exponga en la pescadería entero: "¿Por qué tienen cabezas?", se pregunta la familia.

En el caso de la leche, conviene recordar que allí usan el método HTST, basado en una pasteurización a altas temperaturas con la que se elimina la mayoría de bacterias que tiene la leche; sin embargo, pueden reaparecer en unos diez días si no están refrigeradas. En Europa se usa la UHT, una pasteurización diferente que acaba con los gérmenes desde su interior y permite que se conserve sin problemas unos 6 meses si no se abre, con lo que no es necesario tenerla en la nevera. Además, en cuanto al pescado, uno de los usuarios les ha explicado en TikTok a la familia que "tiene cabeza porque así puedes ver si está fresco o no por sus ojos".

