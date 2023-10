"Los españoles fingen el acento": la acusación de un 'tiktoker' mexicano que incendia las redes

En España estamos acostumbrados a que nos digan casi de todo, pero nunca nos había criticado por hablar como "elfos", creernos Miguel de Cervantes con nuestro vocabulario o mantener una "gran obra de teatro" con el consenso de todo el país para atraer al turismo con nuestra forma de pronunciar. Esto es lo que cree o, por lo menos, es de lo que nos ha acusado un famoso tiktoker mexicano, Jezzini, quien ha logrado con su provocación despertar la indignación en los españoles que han visto su vídeo viral.

Su monólogo no es reciente, sino que hay que ir hasta comienzos del mes de agosto para encontrarlo en TikTok, donde le siguen más de 5 millones de personas. Sin embargo, se ha viralizado esta semana porque el vídeo ha llegado a la red social X cosechando no pocas críticas, como veremos más adelante. El joven había intentado advertirlo en la descripción, diciendo que "es solo para latinas (España: absteneos, jolines)", e incluso diciéndolo un par de veces al inicio, tratando de imitar nuestro acento de la peor manera posible.

"Es solo para gente latinoamericana, si eres español, pasa al siguiente o, bueno, en tu idioma: si sois español, por favor, pasa al próximo vídeo", se burla Jezzini antes de decir algo que lleva pensando mucho tiempo: "Siento que España finge el acento, no hay manera de que hablan así", observa, calificando nuestra forma de hablar como la de "un cuento de elfos" y quejándose del uso de determinadas palabras.

"Para llamar la atención"

"El otro día le dije a una amiga española que me puse a chismorrear y me pregunta qué es chismorrear. Me dice que eso es cotillear y le digo: '¡Cállate el hocico, Miguel de Cervantes Saavedra! ¿Qué escribirte Don Quijote o qué?' O sea, no hay manera de que hablen así", concluye, avanzando que maneja varias teorías. Primero, expone que quizás lo hagamos para llamar la atención de los latinos y, como segunda opción, para que "aumente el turismo en España, para que ir allí sea una experiencia, que sea como una obra de teatro gigante".

"Están todos actuando", finaliza Jezzini en un vídeo que acumula más de 9,7 millones de reproducciones solo en TikTok y que, como decíamos, ha llegado a X enfadando a no poca gente, como podemos leer en estos comentarios que le dedican:

a esta gente hay que colonizarla de nuevo pic.twitter.com/HihTuoB3aO — Bison 🦬 (@BisonteDort) October 25, 2023

¿Cómo que elfos y hablar como en el teatro? Jajajajaja no sé, me parece hasta algo bueno. — JuanFran Albert (@JFranAlbert) October 26, 2023

tenía que haberle hecho caso al principio :( — tapa (@tvpv69) October 25, 2023

llamarle milanesa al filete de pollo empanado y asado argentino a una barbacoa sí que es querer llamar la atención — edg (@edg1314) October 25, 2023

Dios, no se puede ser más acomplejado — Miguel (@mx_arment) October 25, 2023

Pues dios si castiga dos veces por lo que veo — Gato (@gato_antonio77) October 25, 2023

nos han pillado gente, fingimos es acento para llamar la atención es cierto 😔😔 — .zcito⸸ z3^y3y2 (@zcito_) October 25, 2023

Lo dice el que vive en una telenovela diaria — Grego (@GregoCM) October 25, 2023

Es tanto cringe, en tan poco tiempo, que duele físicamente ver este vídeo — Geebe Plaza ⁕ (@GeebeFuzz) October 25, 2023

Dios mío me avergüenza la gente así (soy latino) — jp(jodidopelirrojo) (@youngzumito) October 25, 2023

Un mes después de este primer vídeo, el tiktoker grabó otro mensaje hablando del tema con mucha ironía. Recuerda que él había avisado para que nadie de España lo viese pero "entraron, no voy a decir como a América, pero el vídeo tomó proporciones muy altas", asegura. Se burla de que "hay tensiones" entre América Latina y nuestro país, siguiendo con la broma y concluyendo que "lo del acento falso es para todos los españoles, menos para Rosalía":

Envía además varios mensajes a los españoles, avanzando que nos va a "tumbar el teatrito, voy a descubriros la verdad de lo que estáis haciendo porque sé que ese acento apócrifo".

