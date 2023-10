"Los camareros en España están amargados": la polémica opinión de un 'tiktoker' mexicano

Lo que teníamos que decir antes de los países que visitábamos se quedaba entre amigos o en la barra de un bar de confianza, pero desde que las redes sociales ocupan gran parte de nuestro tiempo son ellas los altavoces de los choques culturales y las críticas, no siempre bien encajadas por quienes son juzgados. En este caso nos toca de nuevo a los españoles y, más concretamente, a las personas que trabajan en la hostelería de Madrid, de las que ha dicho unas cuantas cosas polémicas un tiktoker mexicano.

El actor gallego José Carlos Illanes, que está viviendo en México, ya nos explicó hace unos meses por qué los latinos decían que los españoles somos "fríos, soberbios y groseros", argumentando que se trata de una diferencia cultural a la hora de relacionarnos con desconocidos. Ellos, más melosos y sociales, nosotros directos al grano y con poco tiempo para la adulación. Esta diversidad de conductas es la que ha debido sorprender e indignar a Cheko_Milk, un creador de contenido en TikTok que visita Europa como mochilero junto a otros mexicanos.

Su primera parada ha sido España y, más concretamente, Madrid, una ciudad que el primer día le ha parecido similar a Ciudad de México; pero enseguida ha notado la diferencia. "En general, el trato aquí es como más recio", empieza diciendo en el vídeo de la polémica, poniendo como ejemplo que "en el servicio, los meseros aquí como que son más rápidos, no son tan amables y si pides un huevo revuelto en vez de estrellado no puedes, no hay nada flexible en el menú, no lo puedes cambiar".

"No te saludan"

"Pero, más allá de eso, como que los meseros de repente sí te avientan el plato, no te saludan, llegan así como que qué quieres", continúa el mexicano, considerando un trato "más rasposo que lo que vivimos nosotros allá, yo creo que en toda Latinoamérica" e incidiendo en que "es realmente muy generalizado, no solo en los restaurantes donde hemos comido, así ha sido el servicio, creo que es algo más cultural; o sea, como que la gente es mucho más directa y los latinos somos más protocolarios y eso es lo que nos raspa un poquito":

El vídeo ha tenido mucha repercusión y han sido varios los latinos que confirman la opinión del tiktoker, quien ha añadido en comentarios que los camareros españoles son "súper regañones" y "están amargados", algo que no le cuadra al saber que los salarios no dependen de la propina. En su contra, han sido otros tantos los que han precisado que aquí "somos directos, no nos andamos por las ramas", "ni nos gusta hacer la pelota ni que nos la hagan" y "en España no se pierde el tiempo y se va directos, vosotros para pedir una simple cosa habláis 40 frases".

Otros afearon la generalización, argumentando además que "si te vas al sur de España verás que la gente es más risueña y agradable", y también cargaron contra los países latinos, diciendo que allí "bien no me trataron, ni hablaban ni modificaban nada y tardaban muchísimo en atender". Tras la oleada de críticas, el tiktoker ha desactivado los comentarios y ha seguido su viaje por Italia, donde ha grabado otro vídeo asegurando que los italianos los estaban tratando mucho mejor que los españoles.

