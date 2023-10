La queja de un 'youtuber' por cómo le han servido las tostadas en Getafe se le vuelve en contra

En paralelo a esta fiebre que estamos viviendo con la gastronomía y al tirón que tiene también en las redes sociales, han ido surgiendo muchos creadores de contenido especializados en el buen comer. Uno de ellos es Cenando con Pablo, el proyecto de Pablo Cabezali, que visita restaurantes de todo tipo para hacer degustaciones y dar su veredicto ante los cientos de miles de personas que le siguen. Sin embargo, en esta ocasión, algo que ni siquiera ha sido una reseña al uso se le ha vuelto en contra y está generando un aluvión de críticas contra él.

Toda la polémica ha surgido por un vídeo que ha subido a su cuenta de X este mismo domingo, protestando por lo que le había ocurrido al pedir unas tostadas de jamón en un bar de Getafe para desayunar. Esta opción tan típica a lo largo y ancho de nuestro país es una de las preferidas de los españoles para la primera comida del día y ha suscitado ya múltiples debates en las redes sociales, sobre todo teniendo en cuenta que son varias las comunidades autónomas que pugnan por su autoría.

"Esto no puede estar pasando", se queja al inicio del vídeo, en el que se ven un par de tostadas junto a su poco de tomate triturado, el café y el zumo de naranja. "Nunca he ido a desayunar a la terraza de un bar y me han puesto la loncha con el plástico, ¿pero qué cojones es esto?", continúa, indignado, por lo que parece un error por despiste de la persona que preparó la comanda y que se solucionaría únicamente retirando esa lámina, cuya función es impedir que las lonchas se peguen unas a otras:

"Madre mía, me quedo loco"

"¿Me lo explicas, Rocky?", le dice al perro que está con él, al que no parece importarle lo del plástico porque, si le dejasen, se comería la tostada con la lámina y todo. "Madre mía, me quedo loco, con el puto plástico... Esto cortado a cuchillo yo creo que no es, eh. Madre mía", finaliza Pablo en un vídeo que supera los 5 millones de reproducciones y acumula reacciones, en su mayoría, cargando contra el youtuber por su crítica, que consideran desmedida:

Lo que me acaba de pasar en un bar de Getafe no puede ser verdad… pic.twitter.com/KtKrcnkLw7 — Cenando con Pablo (@CenandoconPablo) October 8, 2023

Si bien es cierto que algunos han roto una lanza en su favor, defendiendo que no es de recibo que te sirvan el jamón con el plástico, la mayoría de los tuiteros han cargado tintas contra Pablo, al que consideran un "exagerado" por haber hecho un poco de drama por una nimiedad, y también "oportunista" por exponer el error que han cometido en el establecimiento. Rocky, el pobre perro que no tiene culpa de nada, también se ha llevado en este caso su porción de ataques:

Mis condolencias a este pobre chaval que tiene que estar pasando por el peor momento de su vida. #nopuedessolo ✊✊ https://t.co/6amEu8jymZ — ceciarmy (@ceciarmy) October 8, 2023

Demasiado que te han dejado desayunar con tu perrazo metiendo las narices y las babas en los platos que luego van usar otras personas, marrano. — Don Chalecos© (@donchalecos) October 8, 2023

que un camarero tenga un error y tu primera reacción sea subirlo a twitter lo unico que estás demostrando es que eres un pijo, un mimado y un inútil. https://t.co/0W2ATOqOBz — leire⭑ (@leiire_gmzz) October 8, 2023

Jajajajaja al lado tuya había un señor que ha escrito un wassap a su mujer y decía "lo que me acaba de pasar en un bar de Getafe no puede ser verdad, un tío está desayunando con un perraco babeando toda la mesa". — Er Pali (@ErPali_) October 8, 2023

El perro metiendo el hocico jadeando, babeando y restregando la lengua por la mesa después de comerse dos mierdas y oler tres culos de otros perros y él preocupado porque su jamón trae el plástico del envoltorio... Te tienes que reír... https://t.co/lXDnzp5y9U — Araknne (@Araknne1) October 9, 2023

Mis condolencias a Pablo y a sus allegados 🙏 — ❤️‍🔥Hurona Rolera (@Hurona_Rolera) October 9, 2023

pos quítaselo ni que fuese un mierdon de perro lo que te han echado en el jamón https://t.co/rXtVVwan8S — melocotón (@_mariaescar) October 8, 2023

Uff durísimo. Mucho ánimo. — REY CHOLO (@Reycholosimeone) October 8, 2023

Tardabas menos en quitar el plástico que en grabarlo y hacer el ridículo, puto pijo https://t.co/4K1qHU5h8V — Aitor ☭ 🔻🏳️‍🌈🇵🇸 (@AitorMartinezR) October 8, 2023

Terrible, y luego nosotros nos quejamos por terremotos, muertes de familiares y esas cosas



Animo Pablo, no imagino lo que debes sentir ahora mismo🙏 — ◢ ◤Pepe◢ ◤ (@IWASPePe) October 8, 2023

Primero lo de Hamás y ahora esto. Que se acabe ya esta semana. Mucho ánimo Pablo, en esto no hay colores. https://t.co/FQcIZTlzIW — Ivaningrado (@Ivaningrado) October 8, 2023

mi pesame colega, nadie se merece este mal llamado "plastiquito del jamón", que te recuperes 🙏🙏🙏🙏 de todo se sale — spooky kazu 🎃 (@kazu_lxrd) October 8, 2023

q dice io callate quitaselo y cometelo https://t.co/4oiS2FfHqX — El Virtual (@toolyshine) October 8, 2023

Muchísimo ánimo, Pablo. Esto ni a los peores enemigos se lo deseo. — HoffTV 🏎️🏋🏽‍♂️ (@hofftv_) October 8, 2023

¿Tolerable o intolerable el despiste del plástico¿ ¿Exagera Pablo o verdaderamente es para protestar por ese despiste? La polémica está servida.

