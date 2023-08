Un joven explica por qué los mexicanos creen que los españoles son groseros: "Fríos, secos y soberbios"

Estamos acostumbrados a testimonios que describen los choques culturales que trae consigo la emigración. Cambiar de lugar de residencia es siempre difícil y las diferencias no siempre son fáciles de asumir. Hasta ahora, a La Jungla han llegado experiencias de los españoles que se van fuera de nuestro país y publican relatos extrañados, pero también los de extranjeros que llegan a España y les llama la atención tal o cual cosa. En este caso se da una vuelta de tuerca: habla un español dándole la razón a los mexicanos en su percepción sobre nosotros. Vayamos por partes.

El autor del vídeo viral es el actor gallego José Carlos Illanes, que está viviendo en México y ha terminado por reconocer que los mexicanos están en lo cierto cuando dicen que somos "fríos, secos, soberbios y groseros". "Me molestó, porque mis amigos y mi familia de España no son así, pero acabo de llegar de España y me di cuenta de que hay una diferencia cultural grande", ha admitido tras su regreso de Vigo, donde estuvo en el mes de junio. En su reflexión, resalta varias cuestiones, todas ellas sobre la forma que tenemos de relacionarnos con desconocidos.

"Entré en un bar donde la gente estaba comiendo menús y yo hice lo que se hace aquí, en la Ciudad de México: 'Buen provecho, desconocido. ¡Desconocido, buen provecho!', y la gente me miraba en plan... '¿Y este gilipollas?'", confesó el actor, poniendo después un nuevo ejemplo: "Luego entré en un supermercado y en un pasillo había bastante gente y dije: 'Disculpan, una disculpita, perdón'. Y la gente: '¿Y este por qué nos pide disculpas? ¿A qué me ha robado ese hijo de...?'".

"Sonamos más groseros"

Por último, José Carlos Illanes pone un tercer ejemplo en un local de hostelería. "Luego fui a tomar algo y le dije al camarero: '¿Me regalaría una caña, por favor?'. Y el camarero: 'Aquí no se regala nada, aquí se paga'". Con todo, concluye que "sí, sonamos un poquito más groseros", narrando también que su madre "escuchó una nota de voz de un amigo mexicano y me dijo: '¡Ay, qué suavecito habla! ¡Qué educado! A ver, ponlo otra vez'".

El vídeo sobrepasa las 360.00 visualizaciones y tiene más de 3.300 comentarios, la mayoría de mexicanos y otras personas de Latinoamérica confirmando su reflexión: "Mi primera vez en España sentía que todos me hablaban feo", "yo siempre le digo a mi novio español que me grita y ahora entiende que aquí nos hablamos con amor" y "es un choque cultural, yo me sentía mal cuando decía buenos días y nadie me respondía", son algunos de ellos.

